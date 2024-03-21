Товарооборот между Россией и Грузией резко сократился

В январе и феврале текущего года товарооборот между Россией и Грузией сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410 миллионов долларов. Об этом сообщило грузинское правительство.

Импорт из России сократился почти на 7,5% и составил 313 миллионов долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал почти на четверть, составив в денежном исчислении меньше 97 миллионов долларов.

Сокращение товарооборота происходит на фоне новых обвинений в адрес грузинских властей в нарушении западных санкций в отношении России. В частности, ряд грузинских неправительственных организаций обвиняют правительство в том, что именно через Грузию товары двойного назначения и другие подсанкционные товары, в том числе микрочипы, попадают в Россию и используются российской армией в ходе широкомасштабной войны против Украины. С такими же обвинениями в адрес грузинских властей неоднократно выступал и Киев.

Ранее бывший президент Нацбанка Грузии, член парламента Роман Гоциридзе сказал в интервью Радио Свобода, что при экспорте запрещённых товаров в Россию через грузинскую территорию используются сложные схемы поставок в том числе через третьи страны, например государства Центральной Азии.

Вместе с тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге, что неправительственные организации, выступающие с обвинениями в поставках санкционных товаров в Россию, нападают на грузинскую государственность.

Кобахидзе ранее заявлял, что Грузия не будет присоединяться к санкциям в отношении России, исходя из собственных экономических интересов. При этом Тбилиси утверждает, что не занимается поставками в Россию санкционных товаров.

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