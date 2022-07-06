Парламент Нидерландов узаконил право на работу из дома

Парламент Нидерландов одобрил изменения в трудовом законодательстве, утвердив возможность работать из дома как законное право трудящихся. Теперь работодатели будут обязаны разрешать своим сотрудникам работать из дома, если это возможно при их роде деятельности.

Изменения в законодательстве одобрены нижней палатой парламента Нидерландов и переданы на утверждение в Сенат.

По мнению экспертов, подобные поправки вскоре могут принять и другие европейские страны, что заметно изменит картину занятости в Евросоюзе.

Массовый переход на работу из дома практиковался в Европе и многих других странах во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. Сейчас коронавирусные ограничения практически везде сняты, но удаленная работа оказалась удобной для многих работников и работодателей. Сотрудники довольны более гибким графиком, а работодатели отмечают снижение расходов на содержание офиса.

В большинстве стран вопросы удалённого графика не урегулированы законодательно и остаются частным решением руководства каждой фирмы. Например, в июне глава Tesla Илон Маск потребовал от всех сотрудников, включая тех, чьи обязанности могли выполняться удаленно, находиться в офисе положенные договором сорок часов в неделю или увольняться.