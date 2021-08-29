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Археология. Будущее

Мой дом — мой офис. Эфир в 18:05

Журналист Максим Трудолюбов о том, перейдет ли мир на всеобщую "удаленку"

Эпоха пандемии перевела многих на работу из дома, "удаленку". Однако по мере того, как страны снимают локдауны, работники не спешат возвращаться в офисы, компании пересматривают свою организацию труда, внедряется четырех- и трехдневная рабочая неделя. Перейдет ли развитый мир на всеобщую "удаленку"? Опустеют ли офисы, и как это скажется на мобильности населения и виде современных городов?

Гость в студии: журналист, публицист Максим Трудолюбов. Эфир в 18:05.

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