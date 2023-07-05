ПА ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Документ опубликован на сайте ассамблеи.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ определяет, что действия группы "Вагнер" в интересах российского правительства могут по праву характеризоваться как террористические по своей природе и умыслу", и поэтому признание группы "Вагнер" в качестве террористической организации национальными властями обосновано, говорится в тексте заявления.
Также в резолюции сказано, что ЧВК "Вагнер" действовала в интересах российского государства и, как признал на прошлой неделе Владимир Путин, полностью им финансировался. Это означает, что "российское государство несет ответственность за действия группы Вагнер за рубежом", отмечается в документе.
Ассамблея также осудила Беларусь за поддержку ЧВК "Вагнер" и разрешение построить базу наемников на своей территории, "что ставит под угрозу безопасность стран Балтии".
После мятежа ЧВК "Вагнер" и её основателя Евгения Пригожина 23-24 июня стало известно, что наёмникам при посредничестве Александра Лукашенко разрешили переместиться в Беларусь. В СМИ появились спутниковые снимки вероятного палаточного лагеря "вагнеровцев" в Могилёвской области.
Парламентарии призвали все страны ОБСЕ воспользоваться имеющимися у них правовыми инструментами для пресечения деятельности ЧВК "Вагнер", в том числе включать ЧВК в перечень террористических организаций.
23 марта сейм Литвы стал первым европейским парламентом, проголосовавшим за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В мае такое решение принял парламент Франции.
В апреле этого года Европейский Союз внес ЧВК "Вагнер" в санкционный список за "активное участие в российской военной агрессии против Украины".
Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила в Ванкувере, в Канаде с 30 июня по 4 июля. В ней приняли участие 50 государств, сообщается на сайте организации, в которую входит 57 стран.
ОБСЕ в настоящее время является единственной европейской организацией по безопасности, членами которой являются Россия, США и Украина.
В ноябре прошлого года Украина заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию.
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что России стоит оставаться в рядах организации для сохранения переговорных каналов.
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