Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин сообщил о госфинансировании ЧВК "Вагнер" на сумму 86 млрд рублей

Владимир Путин в Кремле, Москва, 27 июня 2023 года

ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством. Об этом на встрече с военнослужащими в Кремле заявил президент России. По словам Владимира Путина, с мая 2022 по май 2023 ЧВК получила от российских властей более 86 миллиардов рублей. Деньги выделялись на содержание наёмников.

Кроме того, Путин сказал, что собственник ЧВК – компания Евгения Пригожина "Конкорд" – через Военторг за год заработала 80 миллиардов рублей на поставках питания для военных. "Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — добавил Путин.

ЧВК "Вагнер" — неофициальное военизированное формирование. Пригожин долгое время отрицал свою причастность к ЧВК "Вагнер" и судился с журналистами, которые заявляли о его связи с компанией, но в сентябре прошлого года бизнесмен рассказал, что создал ЧВК.

В январе Пригожин заявил, что финансированием компании занимался сам. По словам бизнесмена, за всё время войны с Украиной его финансирования от государства не получали.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
Embed
ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

No media source currently available

0:00 0:09:26 0:00

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

Путин назвал это изменой


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG