Путин сообщил о госфинансировании ЧВК "Вагнер" на сумму 86 млрд рублей

ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством. Об этом на встрече с военнослужащими в Кремле заявил президент России. По словам Владимира Путина, с мая 2022 по май 2023 ЧВК получила от российских властей более 86 миллиардов рублей. Деньги выделялись на содержание наёмников.

Кроме того, Путин сказал, что собственник ЧВК – компания Евгения Пригожина "Конкорд" – через Военторг за год заработала 80 миллиардов рублей на поставках питания для военных. "Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — добавил Путин.

ЧВК "Вагнер" — неофициальное военизированное формирование. Пригожин долгое время отрицал свою причастность к ЧВК "Вагнер" и судился с журналистами, которые заявляли о его связи с компанией, но в сентябре прошлого года бизнесмен рассказал, что создал ЧВК.

В январе Пригожин заявил, что финансированием компании занимался сам. По словам бизнесмена, за всё время войны с Украиной его финансирования от государства не получали.

Новость дополняется