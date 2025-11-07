Паром из Трабзона более суток не пускают в порт Сочи

Пассажирский паром из турецкого города Трабзон, впервые за 14 лет отправившийся в Сочи, не смог зайти в порт российского города и уже более суток находится в море в ожидании разрешения на заход в порт Сочи. При этом власти Краснодарского края назвали запуск парома "преждевременным" и не дали никаких гарантий того, что пассажиры всё же смогут сойти на берег.

Пассажирское сообщение по Чёрному морю между Трабзоном и Сочи прервалось в 2011 году. В ночь на 5 ноября паром Sea Bridge вышел из Трабзона в Сочи с 20 пассажирами на борту (двое из них граждане Турции, остальные - граждане России). Компания-туроператор заявила о возобновлении перевозок между двумя портами. Однако, подойдя к Сочи утром 6 ноября, паром не смог войти в порт из-за того, что не получил разрешение на вход в территориальные воды России. Уже более суток паром находится недалеко от Сочи в море.

В администрации Краснодарского края 7 ноября заявили, что запуск пассажирского сообщения между Трабзоном и Сочи был "преждевременным", поскольку "вопросы безопасности не решены".

Из сообщений СМИ и властей неясно, почему судно всё же отправилось в путь, не имея необходимых разрешений. Директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян, которого цитирует "Медуза", сообщил, что заявку на заход судна в морской порт Сочи подали еще 1 ноября. РИА "Новости" же утверждает, что паромная линия "Сочи — Трабзон — Сочи" официально зарегистрирована в Минтрансе России и имеет статус круглогодичной регулярной линии, действующий до конца 2027 года.

Местные СМИ ранее сообщали о том, что 7 ноября Sea Bridge всё же пустят в порт Сочи, однако до сих пор этого не произошло. По данным турецкого туроператора, на судне имеется запас еды на 10 дней.