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"Партия роста" и "Новые люди" объявили о своём объединении

Председатель "Партии роста" Борис Титов
Председатель "Партии роста" Борис Титов

Российские партии "Новые люди" и "Партия роста" объявили о своём юридическом объединении. Как сообщает РБК, за это единогласно проголосовали все делегаты на съезде 19 апреля. Объединённая партия будет действовать под названием "Новые люди". Будет создан федеральный политсовет, его возглавит нынешний лидер "Партии роста" Борис Титов. Первое его заседание планируется на конец мая.

Объединение намерено участвовать в осенних выборах в Мосгордуму и других избирательных кампаниях в России. Лидер "Новых людей" Андрей Нечаев заявил, что по итогам выборов обновлённая партия проведёт ещё один съезд и утвердит новый устав. Юридическое лицо "Партии роста" будет ликвидировано. Сайт этой партии перестал работать 17 апреля, отмечают "Ведомости".

  • О намерении слияния две партии заявляли ещё в прошлом году. Они говорили о планах создать "коалицию правых сил". На президентских выборах марте 2024 года от "Новых людей" участвовал депутат Госдумы Владислав Даванков. Его кандидатуру одобряли и в "Партии роста". Даванков набрал, по официальным данным, чуть менее 4% голосов избирателей.

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