ПАСЕ назвала РФ диктатурой, а иерархов РПЦ – сообщниками Путина

На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликован текст одобренной накануне резолюции, принятой в связи с гибелью в колонии 16 февраля российского оппозиционера Алексея Навального. В резолюции содержатся предложения жёстких мер в отношении российских властей, а смерть Навального названа убийством, полную ответственность за которое несёт российское государство. ПАСЕ также призвала ввести санкции против около 50 человек, прямо причастных, по мнению ассамблеи, к преследованию Навального (некоторые из них уже в санкционных списках).

"Под властью Владимира Путина Российская Федерация фактически превратилась в диктатуру", – говорится в резолюции. Также утверждается, что режим Владимира Путина руководствуется "неоимперской идеологией "Русского мира" для оправдания агрессии против соседних государств. Указывается, что важную роль в укреплении этой идеологии играют иерархи Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом. Это названо "злоупотреблением религией и извращением христианской православной традиции", содержится призыв относиться к руководству РПЦ как к соучастникам предполагаемых преступлений режима Путина. Прошедшие в России в марте президентские выборы названы в резолюции нелегитимными (ещё в 2023 году ПАСЕ приняла резолюции о непризнании Путина легитимным президентом России).

В документе содержится призыв немедленно предоставить Украине необходимое оружие и боеприпасы, ужесточить санкции в отношении России, бороться за освобождение или обмен политзаключённых, содержащихся в тюрьмах в России и Беларуси, использовать замороженные российские активы для помощи Украине и создать международный трибунал для расследования предполагаемого преступления агрессии со стороны российского руководства. Помимо прочего, в ПАСЕ заявили, что российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными военными целями (ранее, в частности, представители администрации США критиковали украинские удары по этим заводам).

В резолюции также содержится призыв к диалогу с демократическими силами России и Беларуси, в частности к назначению специального докладчика по контактам с ними.

Россия была исключена из Совета Европы вскоре после широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году и, соответственно, не принимает участия в работе ПАСЕ. Резолюции ПАСЕ, по сути, носят рекомендательный характер: у ассамблеи нет возможности обязать страны – члены Совета Европы исполнять их.

В четверг в ПАСЕ выступила Евгения Кара-Мурза – жена российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, осуждённого в России на 25 лет лишения свободы и находящегося в колонии. В резолюции выражена обеспокоенность в связи с его ситуацией и содержится призыв бороться за его освобождение.