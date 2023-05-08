Пашинян и Токаев приняли приглашение посетить Москву 9 мая

Глава правительства Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина сегодня с рабочим визитом посетит Москву. Премьер-министр примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Радио Азатутюн.

Агентство "Интерфакс" в свою очередь сообщает, что торжества по случаю 9 мая в России посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит парад на Красной площади и посетит Ржевский мемориал в Тверской области, чтобы почтить память воинов-казахов.

Приглашение посетить Москву в День Победы также получили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. О том, приняли ли они решение приехать, не уточняется.

Ранее было известно лишь об одном иностранном госте, принявшим приглашение Путина – киргизском президенте Садыры Жапарове.

В прошлом году на параде 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера. Кремль тогда объяснил это неюбилейной датой.

В 2021 году на парад на Красной площади посетил единственный зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Торжественные мероприятия проходили на фоне пандемии коронавируса.

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