На Красной площади в Москве проходит парад в честь Дня победы

В России и ряде других стран 9 мая отмечается День победы. 76 лет назад в ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорчной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В Москве в эти минуты на Красной площади проходит военный парад. На нем присутствует президент России Владимир Путин и зарубежный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Парады проходят также в ряде других городов России. Их организовали также поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке и Луганске.

На параде в Москве присутствуют ветераны. Судя по кадрам трансляции, масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не носит.

В своём выступлении Путин отметил, что советский народ внёс решающий вклад в победу над нацизмом. О союзниках СССР по антигитлеровской коалиции он не упомянул. "Нет прощения тем, кто вновь строит агрессивные планы" - сказал президент, упомянув о "сборищах недобитых карателей" и тех, кто "одержим идеей исключительности" в зарубежных странах. Конкретные страны, которые он имеет в виду, Путин не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днём победы отметил вклад украинского народа в разгром нацизма и упомянул о войне на востоке Украины, которая идёт уже 7 лет.

"Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников" - сказал Зеленский, выразив при этом надежду на установление мира. Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с днём Победы, в отличие от других лидеров стран бывшего СССР. Он направил поздравления, адресованные народам этих стран.

Марш "Бессмертного полка" в этом году в России не проводится по эпидемиологическим соображениям. Акция проходит онлайн.

Точное число жертв Второй мировой войны - граждан Советского Союза по-прежнему не известно. По современным оценкам, речь идёт примерно о 27 миллионах человек, из них около 12 миллионов военнослужащих.

По данным на прошлый год, в России оставалось около 75 тысяч фронтовиков и более 1 миллиона человек, считающихся ветеранами Великой Отечественной войны (большая их часть - труженики тыла).