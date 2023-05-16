Пассажиров первого рейса Москва-Тбилиси встретят митингами протеста

Российская авиакомпания "Азимут" выполнит первый после долгого перерыва прямой рейс Москва-Тбилиси 19 мая. Лидер грузинской партии "Стратегия строитель", депутат Георгий Вашадзе пригрозил, что россиян ожидает "нерадушный приём" и оппозиция может перейти к активному протесту.

Он сослался на историю принятия в первом чтении закона "Об иностранных агентах", когда правящая партия "Грузинская мечта" была вынуждена отозвать закон на фоне протестных митингов и столкновений на центральном проспекте Руставели. "Мы должны заставить их (грузинские власти - прим.) отступить от прямых рейсов с Россией", – заявил Вашадзе. По его мнению, возобновление авиасообщения между Россией и Грузией ставит все аэропорты страны под угрозу западных санкций.

Ранее в понедельник несколько десятков человек собрались у входа в здание парламента. Активисты неправительственных организаций и молодёжных движений несли плакаты "No Russian flights", "Не хотим западных санкций против Грузии, нас душит российская оккупация", "Не хотим быть полезными идиотами Путина".

Недоумение в связи с началом прямых рейсов выразила и посол США в Тбилиси Келли Дегнан. "Главный вопрос, почему Путин делает этот "подарок" Грузии сейчас. Я думаю, большинство грузин будут счастливее, если Путин выведет российские войска из Абхазии и Южной Осетии, чтобы выполнить своё обязательство по соглашению о прекращении огня от 2008 года", – заявила дипломат.

Департамент гражданской авиации МЭУР подчёркивает в заявлении, что выполнять рейсы в три грузинских международных аэропорта – Тбилиси, Батуми, Кутаиси – смогут лишь те российские авиакомпании, на которые не наложены международные санкции.