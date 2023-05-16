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Georgian Airways получила разрешение на возобновление полётов в Россию

Флагманский перевозчик Грузии, компания Georgian Airways получила разрешение на возобновление авиасообщения с Россией. Об этом во вторник сообщило грузинское Агентство гражданской авиации.

Согласно информации этого ведомства, компания возобновит полёты с 20 мая. Рейсы в Москву будут осуществляться семь раз в неделю.

Первой российской компанией, получившей разрешение на полёты от властей Грузии, стала "Азимут". Её первый авиарейс из Москвы в Тбилиси запланирован на 19 мая. В грузинском Минэкономики говорили, что всего с запросами на выполнение рейсов в Грузию обратились три российские авиакомпании, отмечает "Коммерсантъ".

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны на Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия "Грузинская мечта" высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдают "миллион грузин". Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.
  • Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно - не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.
  • Издание "Европейская правда" пишет во вторник о высказанном в Брюсселе сожалении по поводу того, что внешняя политика Грузии и её действия в сфере безопасности всё более расходятся с политикой ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он высказал беспокойство по поводу решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией. Стано отметил, что Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС предусматривает согласование решений во внешней политике.

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