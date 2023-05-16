Georgian Airways получила разрешение на возобновление полётов в Россию

Флагманский перевозчик Грузии, компания Georgian Airways получила разрешение на возобновление авиасообщения с Россией. Об этом во вторник сообщило грузинское Агентство гражданской авиации.

Согласно информации этого ведомства, компания возобновит полёты с 20 мая. Рейсы в Москву будут осуществляться семь раз в неделю.

Первой российской компанией, получившей разрешение на полёты от властей Грузии, стала "Азимут". Её первый авиарейс из Москвы в Тбилиси запланирован на 19 мая. В грузинском Минэкономики говорили, что всего с запросами на выполнение рейсов в Грузию обратились три российские авиакомпании, отмечает "Коммерсантъ".

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.