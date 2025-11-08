Ссылки для упрощенного доступа

Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления экзархатом Западной Европы.

Согласно сообщению пресс-службы РПЦ, такое решение принято в связи начавшимся в отношении митрополита церковным судом. Причина суда не раскрывается.

Обязанности митрополита Нестора были временно переданы митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Экзархат включает в себя епархии в епархиями во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Ирландии, Испании, Швейцарии, Португалии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако.

ВСУ теряют Покровск и Мирноград
Украина посылает подкрепление


