Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл отстранил митрополита Нестора от управления экзархатом Западной Европы.
Согласно сообщению пресс-службы РПЦ, такое решение принято в связи начавшимся в отношении митрополита церковным судом. Причина суда не раскрывается.
Обязанности митрополита Нестора были временно переданы митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Экзархат включает в себя епархии в епархиями во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Ирландии, Испании, Швейцарии, Португалии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако.