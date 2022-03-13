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Папа римский призвал остановить "агрессию и бойню в Украине"

Выступление папы римского 13 марта

Папа римский Франциск на традиционной воскресной мессе в Ватикане перед собором Святого Петра выступил с самыми жёсткими до сих пор для него комментариями о войне в Украине.

"Неприемлемая вооружённая агрессия и бойня должны быть остановлены", - сказал глава Римско-католической церкви. Понтифик в своих заявлениях с начала российского военного вторжения не использует слово Россия, но его формулировки всё больше похожи на отрицание доводов, приводимых Москвой в качестве оправдания для боевых действий, отмечает Reuters. Агентство также пишет, что понтифик выглядел крайне мрачным и весьма коротко, что нехарактерно для него, поприветствовал группы паломников на площади.

"Нет никаких стратегических причин, которые способны оправдать варварские убийства детей, невинных и безоружных граждан. Единственное, что сейчас должно быть сделано, это прекращение агрессии, пока города не стали похожи на кладбища. Во имя Бога я прошу вас, остановите бойню!", - заявил в воскресенье Франциск.

Папа римский также назвал осаждённый российскими войсками Мариуполь "городом мучеников" и вновь призвал организовать по-настоящему безопасные гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать из него жителей.

В Мариуполе погибших хоронят в братской могиле
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В Мариуполе погибших хоронят в братской могиле

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Российские власти, признавшие перед войной независимость сепаратистских республик "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и подписавшие с ними договоры о дружбе и сотрудничестве, утверждают, что не ставят своей целью оккупацию украинских территорий, но стремятся провести "денацификацию" и "демилитаризацию" соседнего государства. Москва называет вторжение "специальной военной операцией" и отрицает информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.

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