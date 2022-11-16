Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в ЕС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что ему закрыли въезд в Евросоюз. "Принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время "холодной войны" не было" - сказал предстоятель РПЦ на встрече в Москве с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой III. Встреча состоялась во вторник, сайт РПЦ сообщил о ней в среду.

Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил. Само это решение он связал с недавней пленарной ассамблеей Всемирного совета церквей в германском городе Карлсруэ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своём выступлении на ней 31 августа подверг резкой критике Русскую православную церковь, обвинив её в поддержке войны в Украине. По словам Кирилла, у Штайнмайера "не получилось воздействовать на ассамблею и дискриминировать Русскую Церковь", и тогда патриарха РПЦ решили не пускать в Европу. "Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их" - сказал патриарх Кирилл.

При этом ни о каких санкциях со стороны ЕС по отношению к Кириллу после 31 августа официально не объявлялось. Напротив, известно, что по настоянию Венгрии его имя было исключено из проектов санкционных списков. Санкции, предусматривающие запрет на въезд, против предстоятеля РПЦ ввели Великобритания и Канада.

Ещё 23 июня нынешнего года въезд Кириллу на территорию страны запретили власти одной из стран ЕС - Литвы. В комментарии литовского внешнеполитического ведомства предстоятель РПЦ был назван "одним из наиболее активных сторонников войны против Украины" и близким соратником президента России Владимира Путина.

Литва входит в шенгенскую зону. Данные патриарха Кирилла, по всей видимости, должны появиться в Шенгенской информационной системе, однако другие страны, входящие в шенгенскую зону, могут не руководствоваться национальным запретом.

О том, чтобы Кирилл собирался в зарубежную поездку в страны ЕС и, например, получил отказ в визе, ничего не известно.

Патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что "Россия никогда ни на кого не нападала", и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну.

В недавней проповеди при освящении храма Росгвардии в Подмосковье патриарх призвал молиться "за власти и воинство". Войну в Украине, прямо не назвав эту страну, он охарактеризовал как "извне навязанную междоусобную брань". Росгвардии Кирилл пожелал "силы духа", которая "даёт возможность одержать победу".

После начала войны в Украине о своей полной независимости от Москвы объявила Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата). Также - по настоянию властей Латвии - с прошением об автокефалии, то есть полной независимости, обратилась Латвийская православная церковь.