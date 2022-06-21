Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Патрушев: жители Литвы прочувствуют ответ России на блокаду Калининграда

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы, сообщает РБК.

Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учётом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Литовские железные дороги 17 июня прекратили транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. После 10 августа ограничения могут коснуться поставок нефтепродуктов.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область.

21 июня посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД России для дачи разъяснений. Эдерер объяснил заместителю главы МИД Александром Грушко, что о блокаде Калининграда речь не идёт, и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, "работает нормально".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG