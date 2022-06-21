Патрушев: жители Литвы прочувствуют ответ России на блокаду Калининграда

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы, сообщает РБК.

Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учётом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Литовские железные дороги 17 июня прекратили транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. После 10 августа ограничения могут коснуться поставок нефтепродуктов.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область.

21 июня посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД России для дачи разъяснений. Эдерер объяснил заместителю главы МИД Александром Грушко, что о блокаде Калининграда речь не идёт, и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, "работает нормально".