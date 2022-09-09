Пациенты в России могут лишиться препаратов "прорывных терапий"

В ближайшие десять лет на российский рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств, в том числе для борьбы со считающимися сейчас неизлечимыми заболеваниями. Об этом говорится в исследовании Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, пишет "Коммерсантъ".

После российского военного вторжения в Украину международные производители лекарств приостановили проведение новых клинических исследований в России и набор новых пациентов в текущие испытания.

Завершение клинических исследований в стране — необходимый этап для регистрации большинства препаратов, отмечают эксперты.

Среди 300 разрабатываемых лекарств – ряд препаратов "прорывных терапий", пишет издание. Международные компании, по данным центра, испытывают препараты, которые в ближайшие два года могут изменить подходы к лечению нескольких форм раковых заболеваний. Среди них мультиспецифичные биопрепараты, генная терапия и другие. Наиболее богатый портфель разработок у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, AstraZeneca, говорит руководитель центра Кирилл Песков.

Российские разработки в этих направлениях пока единичны. Так, российская биотехнологическая компания "Биокад" в августе получила разрешение на проведение клинических испытаний препарата против спинальной мышечной атрофии. "Биокад" ведет разработку и других средств генной терапии — например, завершена ранняя разработка препаратов для лечения гемофилии.

У другой российской компании "Генериум" есть три оригинальных препарата в плане разработок. Один из них - против острого лимфобластного лейкоза. Препарат с аналогичным механизмом действия американской компании Amgen был зарегистрирован ещё в 2014 году.

Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный считает, что российские компании не смогут обеспечить рынок всеми аналогами международных разработок.

Даже воспроизведение выведенных на рынки лекарств, создание простых, низкомолекулярных веществ потребует трех—пяти лет, а сложных биомолекул — до десяти лет без гарантий на успех, указывает он. Ситуация, по его словам, осложнена трудностями с поставками оборудования, реагентов, отъездом специалистов.

По оценкам Центра стратегических разработок, среди иностранных компаний, продолживших работу в России после начала войны против Украины, около 20 процентов отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.