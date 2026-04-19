"Пауза превращает тактику в преступную". Двойные удары на войне в Украине

Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные – гражданские лица, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом, при этом Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада.

"Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и следовали в безопасное место", – говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области в последнее время чаще других подвергаются риску двойных ударов – эти регионы граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области.

При этом двойные удары фиксируют во многих других регионах Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия совершала массированные атаки на объекты энергетики: "Медики, пожарные, все мы слышали, что летит "Шахед", и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу, парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем".

– Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 августа 2022 года, это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание Харьковской администрации тогда было атаковано двумя ракетами: интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям, иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие, – рассказывает в интервью Радио Свобода Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием двойных атак.

Truth Hounds сейчас документирует атаки на спасателей, и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев. В 2024 году расследователи этой организации выпустили доклад "Каскад жестокости: анализ тактики российских двойных ударов в Украине", охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. В этом документе авторы идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям – подтверждено место атаки, то есть, когда между ударами по одному и тому же месту обстрелы происходили с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также подтвержден факт прибытия на место сотрудников экстренных служб.

Цитаты из доклада "Каскад жестокости: анализ тактики российских двойных ударов в Украине" об ответственности российских военных В 2022 году Россия нанесла как минимум шесть двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа "Шахед". Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, Днепре 10 апреля, городе Белицкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября, – говорится в докладе. – В 2023 году таких ударов было не менее десяти. Однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа нам удалось верифицировать 20 подобных атак. Хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования Россией тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Мы проверили несколько таких инцидентов и задокументировали многочисленные сообщения в течение лета 2024 года для дальнейшей проверки. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения... ...Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийства тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом… Российские войска регулярно наносят повторные удары не только на основе расчетов относительно возможного прибытия служб экстренного реагирования на место первоначальной атаки, но и путем удержания контроля над территорией с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.

– Украина часто подвергается двойным ударам, одним из первых был обстрел здания Харьковской областной администрации в первые дни войны. Но этот удар упоминается в докладе как один из примеров, почему в вашем докладе подробнее разбираются лишь атаки на Покровск и село Черкасская Лозовая в Харьковской области?

В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях: обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области, в то время он находился примерно в сорока километрах от фронта, - рассказывает Ангелина Грицей. – Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли десять человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому – вечером, примерно в 19:15 – и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу "Дружба". В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданский объект – жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы.

Задокументированный нами случай двойного адара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о девяти погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным, в то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха "Берег", которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.

– В исследовании Truth Hounds упоминается Сирия, где российские войска участвовали в воздушных бомбардировках контролировавшихся умеренной оппозицией городов на стороне сил режима Башара Асада и где также применялась тактика двойных атак. Какие параллели можно провести между Сирией и Украиной?

– – Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против "Белых касок" – это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что «Белые каски» были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели

также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском.

Доброволец "Белых касок" с телом девочки, погибшей во время бомбардировки Алеппо в 2020 году

Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск РФ. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерией группировки "Ефрат". Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналий в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении, – говорит Ангелина Грицей.

В докладе Truth Hounds, посвященном двойным ударам, говорится, что во время пребывания генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко на посту командующего ВВС и генерал-майора Алексея Волкова на посту начальника ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) МО РФ – Прим.РС) заметно возросло применение как ракетных, так и артиллерийских систем для нанесения двойных ударов.

Международная реакция В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненных первым ударом, что нарушает статью 41 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Восорну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), обратилась к Совету Безопасности ООН, заявив: "Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться". 18 апреля 2024 года Миссия США и Делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных ударах в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм.

– Вы говорите, что в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях. На основании каких критериев, обстоятельств можно сделать такие выводы?

– Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени – пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом.

Речь идет о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права

Для сравнения: если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар – это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах стороны обязаны соблюдать принцип различения. То есть даже если первый удар был направлена на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают, прежде всего, гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них так же не могут считаться законными.

Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа различения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности – то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.

– Определен ли круг российских военных, командиров, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о подозрении в совершении военного преступления? Или, может быть, российские армейские подразделения, ответственные за тактику двойных ударов?

– В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или, как минимум, группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерале-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова который в январе 2024 года возглавил Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ.

Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023 года решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам, и кто может нести за них ответственность.

В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь, однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом (по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах) такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.

– Во время каких обстрелов использовались крылатые или баллистические ракеты – я имею в виду те случаи, которые изучали расследователи Truth Hounds? Были ли обнаружены обломки ракет, анализировали ли вы их?

– О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.

– Мой следующий вопрос – о судебной практике. Вы говорите, что двойные удары применялись сначала в Сирии, а затем в Украине. За это время удалось ли привлечь к ответственности виновных? И как этот процесс проходит в Украине, будет ли возможность у Украины искать справедливости в международных судах в случае двойных ударов?

– На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что, когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решений об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен. И это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов, они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, права обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция – как в судах за рубежом, так и в международных судах.

К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом – для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование Россией тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде, повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.

– Россия практически ежедневно наносит удары по Украине. Если говорить о цифрах, насколько часто происходят обстрелы, которые можно даже согласно вашей довольно строгой методологии охарактеризовать как двойные удары?

– К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященном атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. И из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные, не позволяют полностью понять масштабы явления.

Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Так фот спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом, и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы – для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников.

Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу и еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям, кстати часто из-за того, что спасатели научились адаптироваться к ним, – говорит Ангелина Грицей, исследовательница украинской организации Truth Hounds, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.