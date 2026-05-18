Павел Сюткин: "причина моего ареста – то, что я говорил о войне"

Мосгорсуд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, которого обвиняют в так называемых фейках об армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. Решение опубликовано на сайте суда.

Сюткин останется в СИЗО как минимум до 26 сентября 2026 года.

В телеграм-канале в поддержку Павла Сюткиа опубликована аудиозапись его выступления в суде. "Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением", - заявил Сюткин.

В своей речи он также обратил внимание на то, что рассмотрение его дела Зюзинским районным судом Москвы по существу проходит в закрытом режиме, предположив, что суд "стесняется" "фабрикации политического дела". По словам Сюткина, иллюзий по поводу решения суда у него нет, и он "не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ".

Павел Сюткин был арестован в октябре 2025 года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с "заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил России против мирного населения Украины". Речь идёт о постах о Буче, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей.

Ранее провоенные блогеры и прокремлёвские активисты неоднократно писали доносы на Павла Сюткина в связи с его антивоенной позицией.

Павел Сюткин - автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Двукратный обладатель престижной международной премии Gourmand World Cookbook Award, был одним из послов России на выставке World Expo 2015 в Милане. Вёл совместно с женой популярный канал об истории кухни. Сотрудничал с рядом СМИ, в том числе с Радио Свобода - Сюткин публиковал на сайте "Свободы" авторские колонки.



