"Он поставил диагноз обществу". Соцсети – об аресте Павла Сюткина

9 октября журналиста, блогера, историка русской кухни Павла Сюткина суд в Москве арестовал на два месяца. Обвинение касается публикаций в телеграм-канале постов якобы с "заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил России против мирного населения Украины".

Супруга Павла Сюткина Ольга присутствовала с адвокатом на заседании суда по мере пресечения. Она написала о причинах ареста.

Ольга Сюткина:

Может кто еще не знает, кто такой ПП Сюткин и почему к нему такое повышенное внимание. Расскажу.

И без ложной скромности спрошу вас: кто еще из представителей совместной с нами деятельности может похвастаться такими знаниями и проделанной работой? Горжусь!

Павел родился 19 июня 1965 г, в г Краснодар, в семье потомственных медиков – отец Сюткин Павел Павлович – военный врач эпидемиолог, мама Сюткина Галина Махмудовна – врач гематолог. Дедушка Сюткин Павел Федорович военный врач, дошел до Берлина, имеет награды. Со стороны мамы, Галины Махмудовны – Ташходжаевы Махмуд Иларихонович и Клавдия Петровна, так же врачи.

Сюткин Павел не продолжил династию врачей, а поступил и закончил с отличием в 1987 году МГИМО МИД СССР по специальности международный журналист. В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме "Идеологические аспекты политики США в Центральной Америке (80-е годы)". В 1990–2000-х годах работал в банковской и инвестиционной сферах, а также на государственной службе.

8 октября Павел Сюткин был арестован по статье п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публикацию в своем блоге телеграм канала (перепост) о событиях в Буче 03.04.2022 г. Действие признано заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации для проведения СВО и защиты интересов Российской Федерации.

Изучением истории русской кухни Павел занялся в 2010 году, и это было реализацией любви к истории в целом и к истории России через призму еды.

Первая совместная книга была написана нами в 2011 году и называлась "Непридуманная история русской кухни". Почему непридуманная? Потому что основана только на достоверных, непридуманных исторических фактах.

Потом были "Непридуманная история советской кухни". 2013, "Непридуманная история русских продуктов от Киевской Руси до СССР". 2014, "Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история". 2015,

В соавторстве "Кухня России. Региональная и современная". 2016, "Народный кулинарный календарь". 2018, "Русская кухня. От мифа к науке". 2022, "Тысяча лет за русским столом. Непридуманная история суздальской кухни" Автор идеи книги И. Э. Кехтер. 2024.

Все книги можно почитать в открытом доступе. Мы намеренно выкладываем электронные версии книг, чтобы как можно больше людей могли почитать и узнать об истории нашей кухни.

Сюткин – лучший эксперт по истории и гастрономии российской кухни

Отдельно хочется отметить "Непридуманную историю советской кухни". Книга является лауреатом премий "Gourmand World Cookbook Awards 2014" в номинации "Лучшая книга по истории кухни", "Food Show Awards 2018" в номинации "За продвижение истории русской гастрономии", "Gourmand Best of the Best 25" (2020) в номинации "Гастрономическое наследие".

В 2015 годы мы были послами России на Всемирной выставке EXPO-2015 в Милане и представляли нашу кухню и книгу "Кухня России" в одном из лучших павильонов выставки – павильоне России.

ПП Сюткин лучший эксперт по истории и гастрономии российской кухни, и до недавнего времени его часто приглашали на программы федеральных каналов.

С 2013 года был соведущим нескольких программ о кулинарии на радио "Маяк" Также частым гостем аналогичных передач на "Радио России", "Вести ФМ", "Радио Sputnik", "Радио Комсомольская правда".

Был постоянным экспертом программ "Живая еда" на телеканале "НТВ" и "Еда с историей" на "ТВ Центр".

В 2018 году стал продюсером документального сериала "История русской еды" на телеканале "Культура".

В 2023 году принял участие в одном их самых больших и значимых проектов по сохранению истории и культуры "Дом Сурановых" в Коломне. Вся гастрономическая часть проекта – написанные мною рецепты (более 150) по книге Дома Сурановых.

Искренняя благодарность всем, кто на протяжении стольких лет был с нами!

Петр Петренко:

Павел Сюткин, преследуемый за "фейки", прямо из кабинета следователя вчера:

‘Только что мне предъявлено обвинение в дискредитации чего-то там. И сейчас в Следственном комитете сидим. Я, конечно, не согласен с этим, но это, в общем-то, и неважно. Надо понимать, что любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну сегодня эта роль выпала мне. Не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией пропадет. До встречи, друзья’.

Сегодня "суд" отправил Павла в сизо, за пост о Буче ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Илья Шепелин:

Вчера арестовали 60-летнего историка русской кухни Павла Сюткина. Видимо, за несколько злых фраз, которые он написал по отношению к профессиональным производителям злобы, Маргарите Симоньян и покойному пригожинскому блогеру Татарскому, – будут шить приговор на сколько-то лет тюрьмы

Это уже обычное скотство – тут ничему, к сожалению, даже не удивляешься

А вот видео с Павлом из кабинета следаков – удивительное по нашим временам. Он не бормочет извинения, потупив взгляд, как уже стало привычным в этом жанре.

Посмотрите – тут я только восхищаюсь его энергичностью и стойкостью. Еще столько же сил ему – и его семье.

После задержания Павла Сюткина издание "Осторожно, новости" отмечало, что провоенные блогеры и прокремлевские активисты писали доносы на Сюткина, называли его "русофобом и сторонником укртеррора". Депутат Мосгордумы Андрей Медведев вторил этой риторике в своем блоге, утверждая, что якобы Павел Сюткин специально добивался выдворения из России. Это опровергает российский историк и социолог Дмитрий Дубровский.

Дмитрий Дубровский:

…Ольга Сюткина в своем заявлении по случаю задержания мужа, в частности, подтвердила, что на Павла Сюткина регулярно писали доносы Z-активисты и что они с Павлом сознательно не собирались эмигрировать. "Я понимаю, что есть страх наказания за то, что мы думаем не так, как кому-то хотелось бы. Но я также понимаю, что те, кто осуждает нас за наше мнение, делают это прежде всего от страха правды".

Насколько известно (Radio France International), Сюткину вменяется в вину длинный и политический по смыслу текст, размещенный в его Телеграм-канале "Русская кухня: история" (он продолжает сохраняться в канале в момент, когда я пишу этот пост) 19 апреля 2022 года. Вот фрагмент из этого эссе:

Отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки

"Слава Богу, украинцы оказались способны постоять за себя. И руки у денацификаторов оказались коротки. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки.

Рано или поздно, зомби-ТВ будет выключено. А обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам. Вот были эти враги – нацисты, [...] империалисты, и вдруг не стало. Разруха же, нищета и убожество кругом – остались. И вроде некого винить. Самые буйные будут кидаться на окружающих, грызть батареи, бросаться из окон. Бедные пенсионеры станут просто тихо уходить от невыносимого чувства обманутости. Подумайте, когда рушится все, во что ты верил десятилетиями – чувство собственного превосходства над неполноценными [...]. А взамен не остается ничего – только пустота, и ощущение ненужности прожитой жизни. Это ведь настоящая трагедия.

Но так будут поступать самые безобидные. А вот, что будет после катастрофического разгрома (а он будет, в борьбе против всего мира нет шансов) с военными – это более серьезный вопрос. Да-да, я слышал, что про резню в Буче, про массовые изнасилования женщин и детей, грабежи, про прицельное уничтожение мирного населения – это все вражеские козни и фейки. Это украинцы сами сравнивают с землей свои города и расстреливают школы. Хорошо-хорошо, успокойтесь. Вы мне другое скажите, дорогие сограждане. Хотелось ли бы вам иметь соседом такого вот "героя спецоперации"? Вы полагаете, что он потом пойдет работать примерным строителем или автослесарем? Вот так вот забудет то, что ему позволялось делать на Украине, и станет добрым и отзывчивым? При том, что с нелегальным оружием в России и так все просто, а уж после всего происходящего – его море тут будет.

Что же происходит с россиянами? Думаю, это многие годы будут изучать социологи, психологи, психиатры. Все-таки такого эксперимента над 140 миллионами людей история пока не знала. Я же могу лишь привести собственное наблюдение. Возможно, оно содержит часть ответа. Мне кажется нет такой страны в мире, где книжный жанр пост-апокалипсиса и попаданцев был бы так популярен как в России. Не берусь судить обо всех причинах. Но мне кажется важной одна: россияне не видят себя в сегодняшней жизни. Вот пусть все погибнет в ядерной войне, и тогда они найдут себе место в новом мире. Или вдруг окажутся перенесенными в прошлое, где сегодняшний курьер - такой умный и талантливый – станет советником Сталина или Ивана Грозного".

Тамара Джапаридзе:

Порядочные люди гибнут в жерновах истории

Задержан Павел Сюткин. Один из немногих, кто, оставаясь здесь, смог открыто и честно поставить в 2022 году диагноз зомбированному ненавистью к миру российскому обществу.

Порядочные люди веками гибнут в жерновах истории. Их ненавидят, их боятся, их затыкают, закрывают, запрещают, ссылают, убивают. Слишком разителен и непереносим контраст с собственным отражением. Нельзя подносить зеркало к тем, кто не хочет и не может видеть собственное отражение, до того оно омерзительно. Оглядываешься и понимаешь, что по-другому никогда не было.

Собственно, вся эволюция духа человеческого, развитие понятийного аппарата и формирование представлений о социальности выращено на крови и костях тех, кто опередил время и упорно тащил хтонический броуновский мешок к свету. Часто ценой своей жизни.

Сергей Медведев:

Пришли за милейшим Павлом Сюткиным – за запись в его блоге. Я знаю, что многие мои знакомые, как и он, полностью отвергая наступивший в России фашизм и имея возможность эмиграции, тем не менее остаются в стране по идейным соображениям, из чувства долга и ответственности: "это мой дом", "если все уедут, то кто останется", "я должен досмотреть этот спектакль до конца" и т. д. Неужели непонятно – особенно если в анамнезе есть фейсбук с такими записями, старый жж, выступления на нежелательных каналах, участие в митингах, десятилетней давности донат ФБК или просто случайный откровенный разговор с малознакомым человеком – что все это закончится именно таким образом, что это билет в один конец, что это вопрос не "если", а "когда".

Вероятно, в будущих учебниках истории, в коллективной памяти нации, в общем балансе добра и зла эта жертва кому-то нужна (как и, скажем, возвращение Навального), но здесь и сейчас от этого не легче.

Впрочем, очень просто сокрушаться и советовать из европейского далека. Мое сочувствие Павлу и его семье.

Павел Лобков:

…Эта машина никогда не подавится. Правый, левый, избыточно яростный или пацифист – для каждого по дороге щедро разбросаны банановые корки, на какую-то да встанешь. Для того, как бы ни казалось несколько лет назад, разбрасывали корки хаотично и неряшливо.

Несколько дней назад Анну Монгайт заочно осудили по экспертизе некоей Крюковой. Узнал её. Мы про эту Крюкову как профессионального "эксперта на посадку" снимали материал в 2012 году. Сколько лет на посту.

Не удивлюсь, если она или подобные "деструктологи" намеренно "анализировали" то, что писал Павел Сюткин – хоботок у них натренированный.

Ольга Сюткина держитесь. Было бы лицемерием желать " все будет хорошо". Как-то да будет, возможно и за пост в защиту тоже последует.