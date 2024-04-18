Паводки в России: Тобол у Кургана поднялся до 977 см, в Орске нет воды

К середине дня 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 977 сантиметров. Вода продолжает прибывать, поднявшись с утра на семь сантиметров.

В нескольких населённых пунктах вода превысила десять метров, в одном – одиннадцать. Власти призывают жителей эвакуироваться из зон затопления. По данным МЧС России, в регионе затоплены более пяти тысяч домов, пять мостов и восемь участков автомобильных дорог.

Отдел Роспотребнадзора в Курганской области сообщает, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, случаев групповой заболеваемости нет. Вода, которая подаётся в дома жителей Кургана, соответствует требованиям безопасности, утверждают чиновники.

Про воду в других населённых пунктах области сказано, что из них тоже доставляются пробы и в ответ "направляются предписания о необходимости проведения противоэпидемических мероприятий".

Тем временем в Орске, из которого вода уходит после потопа на прошлой неделе, наблюдаются проблемы с водой. По словам мэра города Василия Козупицы, сейчас в Орске работает 21 скважина из 60. "Мы ощутили перебои с водой почти во всех районах города", – пишет Козупица.

Воду развозят по соцучреждениям в бочках, по городу устанавливают цистерны, воду везут из других городов. Жители Орска жалуются, что питьевую воду приходится покупать и что воды для бытовых нужд им тоже не хватает. На 12-й день отсутствия воды горожане начали набирать её из луж и собирать во время дождя.