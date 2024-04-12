При нас хоть потоп

В Оренбурге звучит сирена: в городе проводится экстренная эвакуация. Уровень воды в Урале поднялся на 40 см. В Курганской области прошёл крестный ход по воздуху с чудотворной иконой Божией Матери. Владимир Путин отмечает День космонавтики и встречается с Александром Лукашенко. В день захвата Славянска Путин вновь вспоминает о переговорах с Украиной. Президент России занимается геополитикой, пока его граждане ждут выплат после наводнения и опасаются новой мобилизации. Войну затопленной России с Украиной в прямом эфире обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным.

Ведущий - Иван Воронин.