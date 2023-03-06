Пенсионера арестовали на 20 суток за интервью в день убийства Немцова

В Хабаровске активиста Зигмунда Худякова арестовали на 20 суток по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Тридцать шестое административное дело на пенсионера завели за то, что 27 февраля, в день убийства Бориса Немцова, Худяков дал интервью у стихийного мемориала в его память. Об этом Сибирь.Реалии сообщил адвокат Владимир Мазнев.

Худякова обвинили в том, что на мероприятии в память об убитом политике он якобы не выполнял законные требования сотрудников полиции. На видео, снятом очевидцами, видно, что пенсионер не сопротивляется при задержании.

6 марта Центральный районный суд Хабаровска назначил Худякову 20 суток ареста по административной статье.

Настоящая причина преследования, по словам адвоката, состоит в том, что Худяков во время интервью "очень резко выражался о президенте".