Пенсионерам оккупированных областей выплатят более 320 млрд рублей

В 2023 году из федерального бюджета России планируют выделить 321,4 миллиарда рублей на пенсии жителям оккупированных Россией украинских областей. Это следует из законопроекта, который правительство России предложило рассмотреть Госдуме.

По оценкам правительства России, на территории оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей проживают более 1,7 миллиона пенсионеров, из которых свыше 1,6 миллиона претендуют на российскую страховую пенсию. Таким образом, в 2023 году ежемесячно они будут получать в среднем по 15,9 тысячи рублей.

Согласно законопроекту, на пенсию в оккупированных областях можно будет выходить в соответствии с законодательством, действующим там "по состоянию на 31 декабря 2022 года". До 2026 года на оккупированных территориях действует "переходный период", в течение которого они будут "интегрироваться" в том числе в правовую систему России.

"Ведомости" уточняют, что по украинскому законодательству минимальный возраст выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и женщин, по законодательству самопровозглашённых ДНР и ЛНР – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Пользоваться этими правилами жители оккупированных территорий смогут до 2033 года. Пенсионный возраст в России к 2028 году будет выше: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.