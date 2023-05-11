Пенсионерку осудили условно за записку на могиле родителей Путина

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам условно местную жительницу Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей президента России Владимира Путина. Её признали виновной в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает Север.Реалии.

Цыбаневой также назначили два года испытательного срока. В записке, которую 60-летняя жительница Петербурга оставила на могиле родителей Путина, говорилось, что они "вырастили урода и убийцу" и "весь мир молит о его смерти". "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед." - написала Цыбанева.

Жительницу Петербурга задержали в начале октября прошлого года. Изначально её поместили под домашний арест. Позднее его заменили на запрет определенных действий.

Обвинение запрашивало для Цыбаневой три года условного срока.