Пенсионерку осудили условно за записку на могиле родителей Путина

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам условно местную жительницу Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей президента России Владимира Путина. Её признали виновной в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает Север.Реалии.
Цыбаневой также назначили два года испытательного срока. В записке, которую 60-летняя жительница Петербурга оставила на могиле родителей Путина, говорилось, что они "вырастили урода и убийцу" и "весь мир молит о его смерти". "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед." - написала Цыбанева.
Жительницу Петербурга задержали в начале октября прошлого года. Изначально её поместили под домашний арест. Позднее его заменили на запрет определенных действий.
Обвинение запрашивало для Цыбаневой три года условного срока.
- Родители Владимра Путина, Владимир Путин-старший и его жена Мария Шеломова умерли в 1999 и 1998 году соответственно, до того, как он был избран президентом.
- 27 сентября 2022 года неизвестные активисты оставили на их могиле записку с жалобой на поведение их сына. На плакате в виде страницы из школьного дневника было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!"
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