Пентагон подготовил запрос о $200 млрд на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что его администрация может запросить в Конгрессе дополнительно 200 миллиардов долларов для финансирования боевых действий против Ирана. Ранее о том, что такой запрос подготовлен в Пентагоне, сообщили The Washington Post и The New York Times.

Телеканал CNN цитирует слова Трампа, который назвал это "небольшой ценой" для того, чтобы обеспечить военных всем необходимым. При этом он отметил, что в эту сумму включены и другие расходы военного ведомства, не связанные с войной против Ирана.

О запросе упомянул в четверг и глава военного ведомства Пит Хегсет, не сказав о конкретных цифрах. "Понятно, что для того, чтобы убивать плохих парней, нужны деньги", - сказал Хегсет, подтвердив, что в его ведомстве подготовлен запрос к Конгрессу.

Он отметил, что цели операции, начатой 28 февраля совместно с Израилем, не изменились, США сосредоточены на уничтожении военного потенциала Ирана, его ядерной и ракетной программы. Глава разведсообщества США Тулси Габбард на слушаниях в Конгрессе в четверг сообщила, что военные цели США и Израиля могут отличаться - Израиль более сосредоточен на ударах по руководству Ирана, а Соединённые Штаты - на военных целях.

В СМИ в четверг начали появляться сообщения о возможной наземной операции США на фоне того, что Иран де-факто перекрыл Ормузский пролив, стратегически важный для транзита нефти. Президент Трамп сказал журналистам, что "не отправляет войска никуда", но если бы он принял решение об их отправке, то не сказал бы об этом журналистам.



В четверг также поступили сообщения об инциденте с американским истребителем F-35, который выполнял боевое задание над Ираном и был вынужден вернуться на базу и совершить экстренную посадку. Это подтвердили в Центральном командовании США, отметив, что пилот "в стабильном состоянии". Ряд СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что самолёт мог быть повреждён иранской ПВО, однако точно это не подтверждено. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что подбили самолёт.



The Washington Post ранее сообщила, что Минобороны США направило свой запрос в Белый дом, который в случае одобрения передаст прошение в Конгресс. Источники издания уточнили, что деньги планируется направить на срочное увеличение производства вооружения, израсходованного в Иране. Газета также обратила внимание на то, что заявленная Пентагоном сумма превышает всю военную помощь, которую с 2022 года США оказали Украине (188 млрд долларов).