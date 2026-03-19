Трамп предупредил Иран о мощном ответе в случае атак на Катар

Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о серьезных последствиях, если тот вновь ответит на израильскую атаку на крупное иранское газовое месторождение Южный Парс, которое является важной частью энергетической инфраструктуры страны в Персидском заливе.

Об этом говорится в сообщении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social и связанном с ударом Ирана по энергетическому комплексу Рас‑Лаффан в Катаре. Это крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20% мировых поставок.

Иран атаковал Катар после того, как Израиль 18 марта нанес удар по иранской специальной экономической зоне Южный Парс в провинции Бушер, где сосредоточена большая часть газодобывающей промышленности Ирана, и нефтегазовым объектам в городе Эселуйе. После этой атаки власти Ирана пригрозили, что энергетические объекты в странах Персидского залива будут считаться "законными целями" для дальнейших ударов.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что "США ничего не знали об ударе [по газовому месторожению Южный Парс], и Катар никоим образом не был к нему причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдет".

"К сожалению, Иран не знал об этом, как и о каких-либо других важных фактах, касающихся атаки на Южный Парс, и неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа. ИЗРАИЛЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НАНОСИТЬ УДАРЫ по этому чрезвычайно важному и ценному месторождению – Южный Парс, если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно безобидный, в данном случае, Катар", – написал Трамп в Truth Social. При этом он добавил, что в случае если Иран будет атаковать Катар, США, с помощью или без помощи Израиля, "уничтожат все месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел".

Иран атаковал объекты комплекса Рас‑Лаффан, которым управляет катарская государственная компания QatarEnergy, вечером 18 марта и утром следующего дня. Об этом сообщило министерство обороны Катара. По данным ведомства, иранские военные запустили по промышленному центру баллистические ракеты.

В QatarEnergy заявили, что ракетный обстрел 18 марта привел к "значительным повреждениям" завода Pearl GTL. Рано утром 19 марта атаке подверглись несколько заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). В результате ударов возникли крупные пожары. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает Настоящее время.

Министерство иностранных дел Катара распорядилось, чтобы иранский военный атташе и атташе по вопросам безопасности вместе с персоналом покинули страну в течение суток.

На этом фоне агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч американских военнослужащих для усиления своей операции на Ближнем Востоке. Развертывание войск может предоставить Трампу дополнительные варианты действий, отмечает агентство.

В свою очередь, The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на сумму более 200 млрд долларов для финансирования войны в Иране. Однако собеседник издания в президентской администрации назвал маловероятным, что этот запрос одобрят в Конгрессе.