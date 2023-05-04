Перед 9 мая московская полиция приходит к политическим активистам

В Москве полиция пришла к либертарианцу Александру Казицыну и политическому активисту Алексею Миняйло. Полиция приходит "ко всем, кто связан с ФБК", сообщил Миняйло.

Утром 3 мая в квартире Казицына провели обыск – изъяли ноутбук и телефон, а его самого доставили в отдел полиции. Вечером стало известно, что Казицына арестовали на 12 суток по статье о неповиновении полиции.

В квартире Миняйло полицейские провели осмотр. "Говорят, к 9 мая приходят ко всем, кто связан с ФБК, потому что ФБК убили Владлена Татарского", – написал он. По словам Миняйло, по домам людей ходят "сотни, если не тысячи, полицейских".

Следственный комитет России считает, что подозреваемая в убийстве провоенного блогера Татарского Дарья Трепова "придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией". Национальный антитеррористический комитет России заявлял, что теракт был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального".

Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с коррупцией не причастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой "навесить" на организацию ложное обвинение в терроризме. Ещё один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой "переложить с больной головы на здоровую".