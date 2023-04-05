Антивоенные движения выступили с заявлением после убийства Татарского

Российские и международные антивоенные движения в среду выступили с заявлением по следам убийства прокремлёвского блогера Владлена Татарского. Они осуждают террористические методы политической борьбы. Эскалацию насилия, в том числе и на территории России, они связывают с агрессией России против Украины, но подчёркивают, что террор не может быть методом борьбы за позитивные перемены.

Антивоенные движения утверждают, что террор никогда не приводит к демократизации, а напротив, развязывает руки репрессивной машине. "Мы ответственно заявляем, что не используем подобные методы, не призываем наших читателей, сторонников и активистов их использовать и никогда не будем намеренно подвергать жизни людей риску, манипулируя активистами", - сказано в письме.

Авторы письма считают ответственными за рост насилия власти России и близких к ним пропагандистов, политиков и олигархов, но уверены, что те должны ответить перед справедливым судом.

Заявление подписали молодёжное демократическое движение "Весна", Школа гражданского просвещения, движение "Медиа Партизаны", группа "Austausch - за европейское гражданское общество", движение "Краков за свободную Россию" и многие другие. Всего под текстом подписались 19 антивоенных движений и организаций из России и из-за рубежа.