Антивоенные движения выступили с заявлением после убийства Татарского

Российские и международные антивоенные движения в среду выступили с заявлением по следам убийства прокремлёвского блогера Владлена Татарского. Они осуждают террористические методы политической борьбы. Эскалацию насилия, в том числе и на территории России, они связывают с агрессией России против Украины, но подчёркивают, что террор не может быть методом борьбы за позитивные перемены.
Антивоенные движения утверждают, что террор никогда не приводит к демократизации, а напротив, развязывает руки репрессивной машине. "Мы ответственно заявляем, что не используем подобные методы, не призываем наших читателей, сторонников и активистов их использовать и никогда не будем намеренно подвергать жизни людей риску, манипулируя активистами", - сказано в письме.
Авторы письма считают ответственными за рост насилия власти России и близких к ним пропагандистов, политиков и олигархов, но уверены, что те должны ответить перед справедливым судом.
Заявление подписали молодёжное демократическое движение "Весна", Школа гражданского просвещения, движение "Медиа Партизаны", группа "Austausch - за европейское гражданское общество", движение "Краков за свободную Россию" и многие другие. Всего под текстом подписались 19 антивоенных движений и организаций из России и из-за рубежа.
- 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга на собственном творческом вечере был убит прокремлёвский военный блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Причиной смерти стал взрыв самодельной бомбы, подаренной Фомину под видом сувенирной статуэтки. Более 30 слушателей получили ранения. Полиция задержала 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову, которая передала Фомину статуэтку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте.
- Неизвестно, знала ли Трепова о взрывчатке и от кого она её получила. Российские власти заявляют о причастности Украины, в Киеве это отрицают.
- Ответственность за взрыв взяла на себя некая Национальная республиканская армия, которая ранее заявляла также о своей причастности к убийству прокремлёвской общественной деятельницы Дарьи Дугиной. Независимых подтверждений существования этой организации нет, - о её деятельности пишут живущий в Киеве политик Илья Пономарёв и ряд телеграм-каналов.
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