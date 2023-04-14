"ФБК объявят террористами". Блогеры о версиях убийства Татарского

ФСБ опубликовала версию убийства провоенного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина): по мнению следствия, взрыв в кафе, от которого погиб Фомин, организовала СБУ, а конкретно - диверсант Юрий Денисов. Утверждается, что он послал Дарье Треповой тот самый бюст "военкора", в котором была спрятана взрывчатка, и на следующий день после взрыва уехал из России в Турцию.

Денис Казанский

Юрий Денисов, которого ФСБ РФ объявила организатором уничтожения Владлена Татарского, оказался жителем Мариуполя.

Если правда - то готовый сюжет для Оскара. Мариуполец отомстил нелюдям за разрушение своего города. Выждал паузу и подал блюдо холодным.

ФСБ также объявила, что в организации убийства не обошлось без участия ФБК: исполнителя якобы подобрали из числа тех, кто сотрудничал со структурами Навального. Некоторые комментаторы считают версию ФСБ вполне правдоподобной.

Александр Богачев

Трепова была использована втёмную, истинные цели операции не были до нее донесены

Понятно, что релизы от охранки следует делить на два, но с учётом всей доступной информации, похоже, что дело было так (разумеется в описании много допущений)

Операцию курировала СБУ. Агент СБУ завербовал Дарью Трепову, давал ей задания, имитируя что-то вроде тестового журналистского задания. Первым заданием было войти в доверие к Татарскому, вторым — передать ему прослушивающее устройство. Которое на самом деле было бомбой. О чем Трепова не знала. Возможно ей сообщили, что мероприятие нужно покинуть сразу после вручения бюста, но Татарский попросил её сесть рядом и убежать было бы слишком подозрительно.

Трепова либо информировала агента о ходе операции, чтобы он мог активировать взрыватель, либо на ней была камера.

Самой Треповой были даны некие инструкции по конспирации и уходу, у нее были билеты из страны, но по-видимому вывозить её не собирались, иначе она не отправилась бы на легко обнаруженную квартиру друга.

Сам агент СБУ, курировавший операцию, страну беспрепятственно смог покинуть. Озвучивал ли он Треповой, что действует от имени ФБК — вполне вероятно. Это могло быть представлено как часть нового расследования.

Трепова была использована втёмную, истинные цели операции не были до нее донесены, её безопасность явно не была приоритетом, хотя, кажется, вывезти ее можно было.

Федор Крашенинников

По поводу Треповой и Татарского вот какая мысль не дает покоя: если этот пан Денисов реально представлялся Треповой представителем ФБК и от имени ФБК обещал ей релокацию и все такое, то это очень некрасивая подстава. Между тем, это вполне вероятно - надо же было как-то представиться Треповой и объяснить, на кого она работает. Надеюсь, впрочем, что ФСБ притягивает ФБК без всяких реальных причин. Тем не менее, что думала сама Дарья по поводу того, на кого она работает, и кем ей представлялся ее куратор - очень интересные вопросы.

Другие указывают на то, что аргументы следствия в пользу связи Треповой с ФБК выглядят натянутыми.

Анатолий Несмиян

Было очень трудно совместить Украину, ее спецслужбы и ФБК вместе с Треповой, но для российского следствия нет ничего невозможного, они справились.

Что можно отметить - взявших на себя ответственность за теракт полуфейковых квази-военных структур Ильи Пономарева следователи привлекать к теракту не стали. То ли их используют в каком-то другом мероприятии, то ли просто побрезговали ввиду ну совсем их никчемности.

Уже никто и не пытается играть в правдоподобность

Связь Треповой с ФБК установлена в связи с ее регистрацией в проекте ФБК «Умное голосование». То есть, создан вполне рабочий прецедент (право у нас не прецедентное, но когда нужно, на такие мелочи внимания не обращают). Теперь все, кто принимал участие в «умном голосовании» и оставил там хоть какой-то след, могут считаться террористами. Во всяком случае, шанс на это становится вполне неиллюзорным.

На самом деле здесь уже никто и не пытается играть в правдоподобность. Если стоит задача - ее будут выполнять любыми даже самыми абсурдными способами.

Станислав Белковский

Спецслужба в качестве доказательства связи Треповой с командой Навального приводит два аргумента. Первый — что Трепова якобы была зарегистрирована в проекте «Умное голосование». А второй — что Трепову защищает адвокат Даниил Берман, также представлявший интересы экс-главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и задержанного по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как это доказывает связь Треповой с ФБК, в релизе ФСБ не поясняется.

ФСБ утверждает, что руководство ФБК в лице Леонида Волкова и Ивана Жданова "неоднократно призывало" сторонников Навального к "подрывной деятельности". В заявлении ФСБ упоминается некая "идеология Навального".

Иван Преображенский

Чекисты уверяют, что руководством экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" (запрещена в РФ) "после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ "любыми доступными способами".

Кто читал "1984" Оруэлла, тот все поймет в этих заявлениях

"Как результат, 2 апреля сторонницей "идеологии Навального", ранее зарегистрировавшейся в одном из ключевых проектов "ФБК" - "Умное голосование" гражданкой РФ Треповой Дарьей, 1997 г.р., совершен террористический акт в г.Санкт-Петербурге", - заявили в ФСБ.

Кто читал "1984" Оруэлла, тот все поймет в этих заявлениях. Навальный у них стал Голдстейном, ну или Троцким из реальной истории СССР.

Жданов и Волков отвергают обвинения.

Иван Жданов

Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела.

ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо.

А ФСБшники, как обычно, не отличаются умом и сообразительностью. Их версия рушится просто одним вопросом.

Думаю, что ФСБшники все это и организовали

Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла "совершить теракт по призыву" не зная, что там бомба?

Моя версия не изменилась. Хоть и не знаю точно, но думаю, что ФСБшники все это и организовали. А девушку Трепову просто использовали и запытают до чего угодно.

Леонид Волков

Я на 100% согласен со всем, что написал Иван (см. выше), но еще вот какую мысль хочу добавить.

В жизни полковника Романа Видюкова и его 140 товарищей, следователей по особо важным делам, занимающимся «делом ФБК» с лета 2019 года, приближался самый страшный день. Идет и стремительно близится к концу судилище над Лилией Чанышевой и над Вадимом Останиным; скоро начнется большой процесс над Алексеем Навальным по доброму десятку статей… и всё. Конец!

За этим — роспуск следственной группы по делу ФБК. Прощай, Москва.

На чьей-то улице перевернулся грузовик с арбузами!

Прощайте, надбавки. Прощайте, возможности неограниченно воровать технику из квартир сторонников Навального. Возвращаемся в Оренбург и Астрахань из четырехлетней командировки в столицу. Прощай, спаянный коллектив следственной группы (а там не только 141 следователь по особо важным из СК — там и куча ФСБшников, обеспечивающих «оперативное сопровождение», десятки ментов… сотни людей, сделавших себе погоны, карьеры, квартиры…).

И тут Дарья Трепова взрывает Владлена Татарского! Ура! На чьей-то улице перевернулся грузовик с арбузами!

Срочно выделяем материалы в отдельное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности») на Навального, Жданова и Волкова! Все старое, что есть, сгодится: возьмем туда антивоенный ролик годичной давности про гражданское неповиновение, возьмем видео о запуске сети штабов… и дело готово. Можно устраивать вечеринку! Впереди еще как минимум года два московской жизни!

Дело об убийстве Татарского - не более чем удобный предлог для того, чтобы объявить Алексея Навального и его соратников "террористами", убеждены многие оппозиционные блогеры.

Дмитрий Колезев

Видимо, в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова теперь можно ждать очередного уголовного дела о терроризме (впрочем, у Волкова уже есть дело о призывах к терроризму, так что тут ничего нового). Что тревожнее, аудитория ФБК в России потенциально превращается (с точки зрения ФСБ) в лиц, проходящих подготовку к теракту. Впрочем, по действующей статье УК для этого все-таки нужно приобретать специальные навыки, а их Волков и Жданов, разумеется, никому не давали. Да и вообще, это, разумеется, полная чушь: не помню, чтобы ФБК когда-то призывал к насилию, Навальный принципиально стоит на позиции ненасильственного протеста.

Станислав Белковский

Рубрика «Что и требовалось доказать».

Кремль готовится объявить ФБК террористической организацией. И предъявить обвинения в терроризме А. А. Навальному.

Предположения, что к делу об убийстве Татарского так или иначе привяжут ФБК, начали появляться сразу же в первые дни после инцидента. Национальный антитеррористический комитет еще 4 апреля заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины в сотрудничестве с ФБК. "Расстрелять изменников как поганых псов" сразу после этого заявления призывал Дмитрий Медведев.

Многие комментаторы уже тогда писали, что все сведется к преследованию ФБК.

Аббас Галлямов

Итак, в убийстве Татарского решено обвинить ФБК. Не факт, что это было спонтанным решением властей. Совершенно не исключено, что они заранее готовились к удару по сторонникам Навального и ждали лишь удобного повода. Вот вам история о том, как они это делают:

Не факт, что это было спонтанным решением властей

Случилось всё это то ли в конце 2003-го, то ли в начале 2004-го, а рассказал мне об этом тогдашний президент Башкирии Рахимов. Незадолго до описываемых событий в регионе прошли очень сложные выборы и бабай чуть не лишился своего кресла. Совершенно неожиданно для него два московских варяга - банкир Веремеенко и нефтяник Сафин - провели очень сильные кампании и не дали главе республики победить в первом туре. Во втором его спас Кремль. Если бы не он, Рахимов бы не усидел.

Так вот, вскоре после выборов бабаю позвонил Сурков и завёл задушевную беседу о непростых перепетиях российской политической жизни и о том, как тяжело приходится уважаемым людям вроде Рахимова, которых позволяют себе критиковать всякие проходимцы вроде Веремеенко и Сафина. «Я сразу понял, куда он клонит, - рассказывал Рахимов, - и когда он спросил, как я отношусь к губернаторским выборам, я тут же сказал, что плохо». «Не лучше ли было бы их отменить и перейти к системе назначений?» - спросил Сурков. «Конечно, лучше!» - ответил бабай. «Ну давай напиши об этом на имя президента», - предложил тот.

После того, как Рахимов мне об этом рассказал, я стал ждать, что они скоро приступят - начнут отменять губернаторские выборы. Месяц, однако, шёл за месяцем, ничего не было слышно и я про эту тему благополучно забыл. А потом, спустя полгода, случился Беслан. В ответ на теракт Путин озвучил ряд мер, среди которых была и отмена губернаторских выборов.

Они эту тему готовили заранее, просто ждали момента

Понимаете? Они эту тему готовили заранее, просто ждали момента. Если бы момент не подвернулся, то пошли бы традиционным путём - через «письма трудящихся». А так решили, что в рамках «ответа» на террористическую атаку всё это покрасивее будет выглядеть, чем в ответ на просьбы губернаторов.

С нынешним убийством то же самое может быть. Они там люди прагматичные, вполне могут решить: «Ну чего такому шикарному поводу даром пропадать. Татарскому уже всё равно, а нам польза».

Поэтому у них всё так быстро и получилось. Там не о реальном расследовании речь шла, а о том, что «вот оно! благословенный момент настал!»

Игорь Эйдман

НАК уже обвинил ФБК в соучастии в убийстве военкора, точнее, военпреступника Татарского. Уральская команда Соловьева по этому поводу начала составлять списки местных сторонников Навального и других "врагов народа". Пропагандисты беснуются и требуют крови несогласных, обвиняя их в пособничестве террористам.

Российские власти повторяют трюк, который применил Сталин, чтобы оправдать массовые репрессии конца тридцатых - любых оппозиционеров теперь могут объявить ответственными за террор.

Для повторения сталинского террора всё готово

Для повторения сталинского террора всё готово, в том числе пропагандистское обоснование. К нему фактически призывают Медведев, Пригожин, Соловьев и многие другие в путинской верхушке. Остаётся надеяться только на то, что они просто не успеют развернуть новую широкомасштабную репрессивную компанию до своего быстро приближающегося краха.

Любовь Соболь

Давайте чётко поймём: для действующей власти произошедшее может быть только предлогом увеличения репрессий, но не причиной.

Реальная причина ужесточения репрессий — это приближающиеся выборы 2024 года и желание Путина усилить контроль за ситуацией.

Для тех активистов, кто понимает, что они могут стать следующими на приход людей в чёрных балаклавах: есть проект «Ковчег», есть проект «Вывожук». Также с релокацией помогает Free Russia Foundation. Берегите себя.