Перед войной Шольц заверил Путина, что Украина не вступит в НАТО 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что до начала российского военного вторжения в Украину заверял президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет, передаёт Die Welt.

По словам Шольца, он также заявлял Путину, что НАТО никогда не представляло угрозы для Москвы и отвергал обвинения в том, что Североатлантический союз не заботится об интересах России. Канцлер Германии считает предлог для ввода войск в Украину "совершенно абсурдным".

Шольц не уточнил, когда состоялся его разговор с Путиным. Последний раз лидеры Германии и России общались по телефону 21 декабря. 15 февраля Шольц встречался с Путиным в Москве.

24 февраля Путин приказал начать военную операцию в Украине. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Киев и НАТО это отрицают.