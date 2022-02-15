Пресс-конференция Путина и Шольца. Трансляция

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Идёт пресс-конференция по итогам переговоров. Её транслирует телеканал "Настоящее время".

Как отметил Шольц, он приехал в Москву в разгар кризиса вокруг Украины. "Мы очень озабочены, что 100 тысяч военнослужащих без очевидной причины сосредоточены у границ Украины. Главное, чтобы не началась война" - сказал он. Утверждения о том, что часть российских военных отводится от границы с Украиной, канцлер назвал хорошим знаком. Он также призвал к продолжению переговоров с Россией, в том числе и о так называемых гарантиях безопасности, отметив при этом, что Германия поддерживает целостность Украины, а дальнейшая российская агрессия против Украины приведёт к негативным последствиям.

Путин, со своей стороны, обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе. По словам Шольца, накануне во время его визита в Киев украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему вскоре разработать все законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями.

Шольц упомянул также о давлении российских властей на гражданское общество. Он упомянул о судебном запрете "Мемориала" и о судьбе московского бюро Deutsche Welle, работа которого была приостановлена по воле российских властей.

Один из вопросов на пресс-конференции задал корреспондент Deutsche Welle. Он спросил у Путина, готов ли он гарантировать, что в Европе не будет войны. Путин ответил, что для достижения этой цели Россия и выдвинула свои требования "гарантий безопасности". Путин также назвал происходящее в Донбассе "геноцидом" - в ответ на реплику Шольца о том, что целью операции НАТО против Югославии было остановить геноцид. Кто совершает геноцид в Донбассе и почему он считает геноцидом происходящее там, Путин не сказал.

Российский президент также прокомментировал призыв Госдумы к нему признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он сказал, что рассчитывает на выполнение Минских соглашений (они не предусматривают независимости контролируемых сепаратистами территорий).

Перед переговорами с Шольцем Путин заявил, что значительная их часть будет посвящена стуации с безопасностью в Европе и событиям вокруг Украины.

Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, который посещал Москву на прошлой неделе, отказался проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в России. В результате политики беседовали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях - точно так же, как ранее на переговорах Путина с Макроном и с премьером Венгоии Виктором Орбаном.