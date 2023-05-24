Переехавший в Россию из США боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил об отказе от американского гражданства. Он сдал свой паспорт в американское консульство в Стамбуле. Об этом он сообщил ТАСС. Весной бывший спортсмен объявил о намерении избраться в башкирский Курултай.

52-летний Монсон — бывший чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, претендент на титул чемпиона мира в смешанных единоборствах по версии UFC. Американец позиционировал себя как анархо-коммунист, критиковал американскую политику и капитализм.

В 2014 году он поддержал пророссийских сепаратистов на востоке Украины и объявил о желании получить российское гражданство. Он сделал это весной 2018 года, а уже в сентябре был избран депутатом подмосковного Красногорска от "Единой России".

После этого Монсон осторожно критиковал российские власти, в том числе президента Владимира Путина, но продолжал гораздо жёстче критиковать США, он обвиняет страну в агрессивной внешней политике. В апреле он стал членом "Единой России" и анонсировал своё выдвижение в региональный парламент Башкортостана. До этого он заявлял, что намерен баллотироваться в Госдуму.