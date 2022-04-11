Переговоры канцлера Австрии и президента России завершились

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина завершились. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.

По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди".

Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".

Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.