Переговоры канцлера Австрии и президента России завершились

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина завершились. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди".
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".
Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- В субботу, 9 апреля, Нехаммер провёл в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.
- Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие.
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