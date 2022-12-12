Тверской суд Москвы приговорил к четырём годам колонии общего режима муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Она признана виновной в вымогательстве у застройщика. Депутат избиралась от оппозиции и была задержана после того как объявила, что баллотируется в Госдуму от партии "Яблоко". Из-под ареста она переизбиралась на выборах муниципального уровня.

О решении сообщила пресс-служба суда. Согласно приговору, 64-летняя Хараидзе "подогревала недовольство жителей района стройкой элитного жилого комплекса" и вымогала у представителя застройщика 15 миллионов рублей под угрозой срыва стройки.

Тверской район, где избралась депутат и была стройка, один из самых дорогих в России. Хараидзе и её сторонники утверждают, что обвинение сфальсифицировано и стало ответом на её давление на застройщика, которого она вынудила отремонтировать дом по требованию жильцов.

В 2021 году депутат объявляла голодовку в СИЗО. Позднее она была выпущена под домашний арест. Из-под него Хараидзе выиграла перевыборы в своём районе в сентябре этого года.