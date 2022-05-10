Виллы с видом на мусорку. Депутата обвиняют в вымогательстве

Тверской районный суд Москвы рассматривает дело муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе. Хараидзе участвовала в конфликте жителей и компании Stone Hedge. Представитель девелопера обвинил депутата в том, что она хотела получить деньги за прекращение протестов жителей.

Сейчас дома, из-за которых жители района конфликтовали с застройщиком, заселяются, а Stone Hedge, несмотря на кризис строительной отрасли, начинает возводить неподалеку две стометровые башни, предназначенные под офисы.

Рублевский комфорт в спальном районе

Жилой комплекс Cameo Moscow Villas – 17 домов в 2-3 этажа, построенных в Тверском районе Москвы, в двух дворах от главного здания Российского государственного гуманитарного университета. "Городские виллы" – определение, которое использует сам застройщик. Это действительно большие дома, но поставленные вплотную друг к другу на маленьком участке земли. Потому что этот район – один из самых дорогих в России. Дома в Cameo продавались по цене от 400 миллионов рублей.

Застройщику элитной недвижимости не хочется иметь у себя под окнами площадку для выгула собак

Застройщик рекламировал Cameo как возможность иметь комфорт элитных жилых комплексов столичных пригородов прямо в центре Москвы. Как рассказала Радио Свобода администратор группы "Соседи: Маяковская, Новослободская, Белорусская" в фейсбуке и руководитель дирекции документального кино ОАО "Первый канал" Светлана Колосова, с реализацией этой идеи возникли сложности.

– [Одним из поводов для конфликта с жителями соседних домов стала] собачья площадка. Застройщику элитной недвижимости не хочется иметь у себя под окнами площадку для выгула собак. Но в Тверском районе их мало, а собачники очень организованы. Я участвовала во встрече [со Stone Hedge] как владелец собаки, – рассказывает Колосова.

Площадка для выгула собак по площади не намного меньше территории Cameo. Застройщики и жильцы не сошлись во мнении, где должен стоять забор элитного жилого комплекса.

"Застройщики [часть территории площадки для выгула собак] официально арендовали. Но затем они решили, что землю, которая у них в аренде для размещения стройматерилов, они могут просто захватить", - год назад заявляла Кетеван Хараидзе, муниципальный депутат Тверского района.

Забор после протестов жителей поставили вплотную к "виллам". Хараидзе участвовала в ряде конфликтов с застройщиками и чиновниками в центре Москвы. Незадолго до своего задержания и ареста объявила о намерении баллотироваться в Государственную думу.

Площадка для выгула собак находится у западной границы Cameo. Другой спор за территорию произошел на восточной границе жилого комплекса. Конфликт также возник из-за того, где должен стоять забор.

В какой-то момент была угроза избиения жителей

– Был скандал из-за переноса мусорки, которая оказывалась под окнами одной из вилл. Жильцы дома 6 по улице Фадеева привыкли, что там всегда стояли мусорные контейнеры. Постепенно отношения становились всё обостреннее. В какой-то момент была угроза избиения жителей. На встречу с жителями пришли мужчины из некой "федерации бокса", – рассказывает Колосова.

На встрече с жителями, на которую пришли "боксеры" в масках, также присутствовала Кетеван Хараидзе. Фрагменты видеозаписи этой встречи есть в распоряжении Радио Свобода.

"Ну что же вы от полиции уходите, идите сюда, ребята!" – кричала Хараидзе "бойцам", которые решили покинуть встречу, когда на место конфликта приехала патрульная машина.

На момент ареста Хараидзе главный спор между жильцами и застройщиком происходил за подключение нового жилого комплекса к канализации. Первый корпус 6 дома по улице Фадеева построили в 1930-х годах, ещё два – в конце 1950-х. Застройщик хотел заменить 6 метров канализационных труб, жильцы требовали заменить 26.

Нельзя сажать 17 частных домов на изношенные трубы огромного дома, состоящего из нескольких корпусов

– Главная проблема Фадеева,6 (она была и до стройки) – у них очень изношенные коммуникации. Там регулярно то воду отключали, то кого-то заливало нечистотами, люди на это написали много жалоб. Когда началась стройка, [замена коммуникаций] была сразу одним из требований жителей. Нельзя сажать 17 частных домов на изношенные трубы огромного дома, состоящего из нескольких корпусов. Застройщику очень не хотелось вкладываться в коммуникации. Напротив [Cameo] стоит элитный комплекс "Итальянский квартал", но "Итальянский квартал" к своей канализации подключаться не позволил. Застройщик добился разрешения от Мосводоканала [подключиться к коммуникациям Фадеева, 6], дав обещание провести модернизацию, – рассказывает Светлана Колосова.

В апреле Колосова в составе группы жителей Центрального округа Москвы ходатайствовала перед судом об отмене домашнего ареста для Хараидзе. Среди обратившихся был Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке и участник федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму. Домашний арест Хараидзе не отменили.

Участок с историей

Участок, на котором построили Cameo, имеет богатую историю. Раньше там располагалось здание отраслевого издательства "Стройиздата", затем его приобрела компания "Артагон", которую контролировали кипрские офшоры.

Жильцы дома по улице Фадеева, 6 рассказали Радио Свобода (это подтверждается базой юридических лиц "Спарк"), что у "Артагона" были общие бенефициары с "Первой образцовой типографией". Приватизация и застройка площадей этого типографского комплекса сопровождалась скандалами.

Нашли в офшорах реальных собственников "Артагона" местные владельцы собак: у них также был конфликт из-за соседства (тогда) офисного здания и собачьей площадки.

В прессе компанию дипломатично называли "лидером рынка слияний и поглощений"

Компания Stone Hedge, купившая землю у "Артагона", имеет в Москве 800 тысяч квадратных метров реализованных и строящихся проектов. Учреждена двумя уроженцами Петрозаводска 1980 года рождения, Максимом Гейзером и Артемом Санфировым. Гейзер –бывший топ-менеджер "Росбилдинга", Stone Hedge создавалась на базе компании "НТБ Девелопмент" – компании, также связанной с "Росбилдингом".

"Росбилдинг" – крупный столичный застройщик, действовавший с середины 1990-х до середины 2000-х. В прессе компанию дипломатично называли "лидером рынка слияний и поглощений", в художественном романе бывшего чиновника, адвоката и писателя Павла Астахова "Рейдер" компания названа "Мосбилдингом".

Впрочем, правоохранительные органы претензий "Росбилдингу" не предъявляли. Группа ПИК, крупнейший нынешний застройщик Москвы, также создана выходцами из "Росбилдинга".

С началом войны в Украине строительная отрасль считается одной уязвимых для санкций и экономического кризиса. Из-за ухода западных компаний особенно неутешительны прогнозы в сфере строительства новых офисов: по предварительным расчетам, к концу года свободных офисов в Москве будет в полтора-два раза больше, чем сейчас. Stone Hedge пока не почувствовал на себе кризис: новый проект девелопера – две стометровые башни под офисы в одной станции метро от Cameo.

Фамилии, имена и отчества хозяев зданий – публично доступная информация. Жильцы дома на Фадеева, 6 заказали в Росреестре выписки на своих новых соседей из Cameo. В основном это топ-менеджеры крупных компаний. Владельца виллы №13 Росреестр не показывает: так бывает, когда объект приобретен чиновниками федерального уровня, сотрудниками силовых структур или их родственниками.

Самым звездным жителем Cameo будет вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев. Также среди жителей Cameo есть некий Михайлов Сергей Анатольевич – это полный тезка предпринимателя из Солнцево, сделавшего состояние в 1990 годы. Михайлов неоднократно предъявлял претензии журналистам, которые называли его "авторитетом" по кличке "Михась".

Миллионы за шлагбаум

В ходе конфликта Stone Hedge и жителей района представитель застройщика Андрей Степанов (в разном качестве участвует в ряде юрлиц, связанных со Stone Hedge) завел дружбу с Гурамом Григоряном, жителем дома на Фадеева, 6, который отвечал за парковку у дома и управлял шлагбаумом. В результате их общения Григорян должен был получить 15 миллионов рублей за урегулирование отношений с жильцами дома. Представитель Stone Hedge параллельно обратился в ФСБ.

Адвокат Дмитрий Дихтярь, представляющий интересы Степанова на процессе против Хараидзе в качестве потерпевшего, отказался общаться с Радио Свобода, сославшись на занятость.

Григорян получил пять миллионов рублей и был арестован при передаче второго денежного транша. Признал вину и получил два года лишения свободы. Также Григорян дал показания о том, что якобы действовал в сговоре с Кетеван Хараидзе. На них обоих завели дело о мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Хараидзе говорит, что Григорян извинился перед ней, сказав, что его вынудили дать показания.

– Кетеван не признает вину, считает дело против неё политически мотивированным и заказным, мы будем эту позицию отстаивать в суде. Обвинение базируется на показаниях Григоряна и на том, что на обыске дома у Харадизе в кармане зимнего пальто (Харадизе задержана 18 июня 2021 года, – прим. РС) были изъяты две пятитысячные [меченые] купюры [из переданных Степановым Григоряну]. Как муниципальный депутат, Хараидзе не обладала никакими властно-распорядительными полномочиями. Ей же вменяется в вину, что она использовала свое служебное положение. Внешне конфликт выглядел так: жители не разрешали въезд на территорию дома машинам застройщика. Управлял шлагбаумом Григорян: он решал, кого пускать, кого нет. Он располагал реальными полномочиями. Григорян действовал во исполнение воли жильцов, а не по указанию Хараидзе, – рассказал Радио Свобода адвокат Хараидзе Михаил Бирюков.

– Дело построено только на словах, ни видео, ни аудиозаписей, ни прослушивания, ни смс, – констатирует ещё один адвокат Хараидзе, Евгения Григорьева.

Хараидзе месяц провела в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом. По условиям домашнего ареста она не может пользоваться интернетом и телефоном, а также выходить из дома, с приобретением продуктов ей помогают соседи и избиратели.

– Какие-то две купюры непонятные в пальто… Мне сложно представить, что Кетеван взяла у кого-то деньги, или нашла для этого посредника. Очевидно, процесс переговоров [застройщика и жильцов] вел к затягиванию сдачи вилл в эксплуатацию. Любое затягивание – это штрафы для застройщика, наверняка немаленькие (в суде представитель застройщика дал показания, что затягивание сдачи Cameo грозило штрафом в 50 миллионов рублей, – прим. РС). Мы внесли изменения в регламент совета депутатов Тверского района, чтобы Кетеван могла голосовать дистанционно. Наш новый регламент оспаривает прокуратура, – рассказал Радио Свобода глава Тверского муниципального округа Яков Якубович.

На момент публикации текста Stone Hedge не ответила на предложение Радио Свобода дать комментарий о конфликте с жителями и уголовном деле против Кетеван Хараидзе.