Метаморфозы скандалиста. Андрей Остальский – о бренде Брэнда

В глазах одних Рассел Брэнд – не просто харизматичный юморист, актер и блогер, но и главный британский "правдоруб", ниспровергатель основ, бесстрашный анфан терибль, бросающий вызов истеблишменту и его лицемерной морали. По мнению других, он лишь самовлюбленный нарцисс, крайний эгоист, да и попросту говоря, хулиган-скабрезник. Герой для одних, агрессивный пошляк для других – этот разброс мнений объясняет, почему обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутые против Брэнда, переросли в общенациональный скандал и стали одним из главных событий минувшего месяца, много дней не сходившим с первых страниц газет и информационных сайтов.

Почти год журналисты The Sunday Times и The Times вместе с телевизионщиками из программы Dispatches 4-го британского канала вели расследование выдвинутых четырьмя женщинами обвинений.

Одна из них утверждает, что Брэнд изнасиловал ее, прижав к стене в своем доме в Лос-Анджелесе. В тот же день ей была оказана помощь в кризисном центре для жертв изнасилования, что, как сообщает газета The Times, подтверждается медицинскими документами.

Вторая женщина, проживающая в Великобритании, утверждает, что Брэнд напал на нее, когда ему было около 30 лет, а ей – 16 и она еще училась в школе. Она рассказала, что он называл ее "ребенком" и практиковал жесткое эмоциональное насилие и контроль.

Третья сообщила, что Брэнд подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Она утверждает, что неоднократно просила Брэнда "слезть с нее" и он в конце концов отстал, но при этом был "очень зол". Как это так – кто-то позволил себе отказать ему, великому Расселу Брэнду? По ее словам, он пригрозил судебным разбирательством, если она расскажет о произошедшем кому-либо еще.

Четвертая женщина заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Брэнда в Великобритании.

На этой неделе еще одна женщина также обвинила Брэнда в том, что в 2008 году он обнажился перед ней, а затем со смехом рассказывал об этом в эфире своего радиошоу на Би-би-си.

Ну и, наконец, нашлась девушка, обвиняющая Брэнда в изнасиловании, произошедшем в 2003 году: она обратилась прямо в полицию, и там сейчас взвешивают, есть ли достаточно доказательств для суда.

Но все же обвинения такого рода сами по себе не могут объяснить вызванного ими фурора. Все дело в особом месте, которое Брэнд занимает среди британских "звезд". Он годами выстраивал свою репутацию не только короля эпатажа, но и бесстрашного бунтаря, чуть ли не революционера (недаром один из главных его героев – Че Гевара). При этом он их тех бунтарей, что великолепно интегрируются в истеблишмент и умеют монетизировать свою "революционность".

Ему, как комику, готовы были прощать самые скандальные выходки

Его канал на YouTube имеет 6,5 миллионов подписчиков и более миллиарда просмотров. Количество новых еженедельных просмотров выросло: с 500 тысяч в ноябре 2020 года до примерно 14,5 миллионов в марте 2022. Брэнд также имеет 11,2 миллиона подписчиков на X (бывшем твиттере) и 1,4 миллиона подписчиков на платформе Rumble. Также почти культовый статус получили его подкасты. Он выступал перед королем, получал престижные премии, вел конкурсы и открывал фестивали. Он был то, что называют в Британии household name – человек, имя которого известно в каждом (или почти каждом) доме.

А регулярно возникавшие вокруг него скандалы только способствовали росту популярности. Ему, как комику, готовы были прощать самые скандальные выходки.

На музыкальном канале MTV он вел программу Dancefloor Chart, но был уволен после того, как на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года пришел на работу в костюме Усамы бен Ладена и к тому же привел в студию MTV своего наркодилера. Но прошло не так уж много времени, и он на телеканал благополучно вернулся. В сентябре 2013 года Брэнд был изгнан с церемонии вручения премии GQ Awards. Брэнд вышел на сцену и стал произносить речь, в которой упомянул спонсора премии Хьюго Босса, который в прошлом занимался пошивом униформы для гестапо. Он сказал о нацистах: "Они выглядели фантастически, давайте посмотрим правде в глаза", после чего комично промаршировал по сцене гусиным нацистским шагом. В одном из своих видеосюжетов он удовлетворял руками какого-то мужчину – исключительно для познавательного эффекта и развлечения публики, объясняя затем, что интересуется только женщинами, но чего не сделаешь из любви к искусству…

Но перешел "красную черту", когда в 2008 году в ходе бибисишной развлекательной передачи вместе со своим соведущим Джонатаном Россом несколько раз звонил любимому публикой актеру Эндрю Саксу, оставляя на автоответчике отвратительно похабные послания, в том числе хвастаясь тем, что Брэнд "трахает" (было употреблено более грубое слово) юную внучку актера. Эпизод вызвал волну негодования, даже премьер-министр Браун счел необходимым выступить с осуждением. В итоге Би-би-си была оштрафована на 150 тысяч фунтов, а начальница, санкционировавшая трансляцию программы в записи, вынуждена была уйти в отставку. Эндрю Сакс не разговаривал с внучкой восемь лет…

Но только теперь, когда разразился скандал с сексуальными домогательствами, руководство Би-би-си решило провести расследование: как это так получилось, что на протяжении многих лет Расселу Брэнду сходила с рук любая похабщина?

Брэнд, считавшийся крайним "леваком", превратился в любимца ультраправых

Но у комика нашлись многочисленные защитники. Он вдруг стал символом "борьбы за свободу слова" – правда, в основном на правом политическом фланге: например, среди активистов протрамповского движения MAGA («Сделаем Америку снова великой") или адептов теории QAnon, убежденных, что Америкой и западным миром управляет тайная клика сатанистов-педофилов.

Как же так получилось, что Брэнд, считавшийся крайним "леваком", превратился в любимца ультраправых? Ведь как-никак он даже книгу в свое время написал под названием "Революция", в которой гневно обличал пороки капитализма и призывал к его отмене. Произошедшую с ним эволюцию можно, наверно, считать наглядной иллюстрацией "теории подковы", согласно которой политические крайности оказываются удивительно близкими друг к другу.

Да и темы его видео- и аудиопроповедей в последнее время все более походили на типичный правопопулистский набор. Среди тем последних выпусков – "Вам лгали о том, почему началась война в Украине", "Можно ли доверять фактам о вакцинах?!" и "Трамп был прав в отношении сговора Хилари Клинтон и России". Колумнистка газеты The Telegraph Шарлотта Литтон обвинила Брэнда в том, что он "спустился в кроличью нору сетевой дезинформации", поддерживая движение против вакцин и распространяя пророссийские теории заговора, например ложные утверждения о наличии в Украине американских лабораторий по производству биооружия".

И вот теперь по обеим сторонам Атлантического океана в соцсетях, словно стон, словно мем, распространяется сделанное будто под копирку объяснение: Рассел Брэнд стал жертвой истеблишмента и мейнстримных средств массовой информации, потому что "подобрался слишком близко к опасной тайне".

Брэнд стал "брендом" борьбы против "глубинного государства". Не желающие верить никаким доказательствам его вины люди готовы чуть ли не с вилами идти его защищать. Вот несколько типичных цитат: "Нападение на Рассела Брэнда, цензура любых медицинских заключений, противоречащих ВОЗ на YouTube и активизация кампании по нагнетанию страха перед ковидом происходят одновременно. Как вы думаете, это всего лишь совпадение?"; "Илон Маск считает, что Рассел Брэнд подвергается нападкам со стороны СМИ, потому что им не нравится конкуренция. Согласны ли вы с этим?"; "Они пытаются заставить замолчать тех, кто говорит правду и имеет большую аудиторию. В этом нет ничего нового для истории, это происходит уже очень давно"; "Его нужно защитить любой ценой. Такой ценный голос для человечества. Мы с тобой, Рассел Брэнд!"

Просматривая другие посты авторов этих заклинаний, видишь, что обычный набор их убеждений примерно одинаков: они активные сторонники теорий заговоров, они ненавидят woke culture и ЛГБТ, а также Джо Байдена, они обожают Трампа и довольно часто симпатизируют Путину. И вот теперь Рассел Брэнд стал для них всех объединяющим символом.

Словно в подтверждение этого тезиса, Рассела Брэнда стали часто цитировать и на российском государственном телевидении. И прежде всего вот это: "Хватит провоцировать Владимира Путина, некоторые из нас не хотят, чтобы мир был разрушен!"

Пароль произнесен. Рассел Брэнд воистину стал "своим".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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