Перемирие между Израилем и Ливаном продлили на 45 дней

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном подлён ещё на 45 дней. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт после двухдневных переговоров с делегациями двух стран в Вашингтоне.

По словам Пиготта, новый раунд политических консультаций пройдет 2–3 июня, а 29 мая в Пентагоне стартуют переговоры по вопросам безопасности с участием военных делегаций Израиля и Ливана.

Среди ключевых тем обсуждений – демаркация границы, вывод израильских войск с юга Ливана, возвращение перемещённых жителей и разоружение проиранской группировки "Хезболла", признанной террористической в США и Израиле (Евросоюз признаёт террористическим военное крыло группировки, но не политическую партию).

Официально между Израилем и Ливаном действует режим прекращения огня, но "Хезболла" запускает дроны по северу Израиля, а израильские военные наносят удары по инфраструктуре джихадистов на ливанской территории.

Ливан добивается прекращения огня и возвращения к ситуации, существовавшей до 2 марта, когда "Хезболла" поддержала Иран и атаковала Израиль, нарушив перемирие 2024 года. Бейрут требует вывода израильских войск с юга страны и освобождения пленных.

Израиль, в свою очередь, настаивает на плане разоружения "Хезболлы" и сохранении контроля над буферной зоной к югу от реки Литани.

США поддерживают позицию Израиля и рассчитывают, что переговоры приведут к нормализации отношений между странами. По данным источников, Вашингтон также обсуждает создание специальных подразделений в ливанской армии для разоружения "Хезболлы".

Генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем ранее вновь отверг возможность прямых переговоров с Израилем и заявил, что вопрос разоружения движения является внутренним делом Ливана.

