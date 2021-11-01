"Перережет пополам": новый газопровод через национальный парк

Российская государственная компания "Газпром", по данным "Гринпис в России", рассматривает проект строительства газопровода в Китай через Монголию – он должен пройти по территории Тункинского национального парка. Сообщалось , что ранее дочерняя компания "Газпрома" "Газпром проектирование" опубликовала схему его размещения среди материалов тендера на аэрофотосъемку нацпарка. Протяжённость газопровода "Союз Восток" по территории парка составит около 125 километров. Проект размещен и на сайте "Газпрома".

Экологи напоминают, что российское законодательство запрещает строить магистральные газопроводы через территорию национальных парков. Об этом говорится в статье 15 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". Кроме того, в "Гринпис" уверены, что газопровод, который пройдет практически по территории национального парка, нанесет ущерб природе: будут вырублены леса и кустарники, изменен характер землепользования, стройка нарушит естественные пути миграции животных, изменит ареалы их обитания, площади кормовых угодий и условия развития.

Радио Свобода обратилось в пресс-службу компании "Газпром" с просьбой рассказать о проекте и ответить на претензии экологов. На момент публикации материала ответа не поступило. Кроме того, был отправлен запрос в Минприроды России. Там ответили, что ничего не знают о планах "Газпрома" по строительству газопровода через Тункинский национальный парк.

Эксперт по особо охраняемым природным территориям "Гринпис" в России Михаил Крейндлин объяснил, чем вызваны опасения экологов и какой ущерб парку может нанести газопровод:

По территории парка пройдет 125 км этой трассы

– Пока этот проект находится на достаточно ранней стадии. Известно, что дочерняя компания "Газпрома" "Газпром проектирование" заказала работы по аэрофотосъемке предполагаемой, еще не утвержденной трассы строительства газопровода в Китай через Монголию. Участок, который заказан, проходит по территории национального парка. Если верить сообщению Интерфакса, по территории парка пройдет примерно 125 километров этой трассы. Планы строительства газопровода существуют давно. Раньше он назывался "Алтай", потом его назвали "Сила Сибири-2", сейчас это "Союз Восток". Первоначально планировалось, что это будет газопровод через Алтай, он должен был проходить через так называемую очень ценную территорию, часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая, плато Укок". Экологи и ЮНЕСКО очень активно выступали против этого плана. В конце концов было принято решение строить газопровод через Монголию.

Есть несколько вариантов его прохождения через Монголию. Один из вариантов – чтобы он шел, как и планировалось, только не сворачивал на плато Укок, чтобы прямо пересечь российско-китайскую границу, а продолжал идти как раз через территорию Монголии. Это, с нашей точки зрения, самый щадящий вариант – потому что он не затрагивал никакие ценные территории, а в основном шел вдоль существующей трассы – автомобильной дороги "Чуйский тракт". Но потом, видимо, это решение изменилось, появились другие варианты. Был вариант прокладки через Тыву, через Красноярский край, и сейчас появился вот этот. Они, видимо, решили, что со Всемирным наследием связываться нехорошо, и теперь есть вариант, который пересекает Тункинский национальный парк.

–​ Какой ущерб может нанести газопровод Тункинскому национальному парку, если этот проект будет реализован?

Для того, чтобы его построить, нужно менять законодательство

– Он не может быть реализован по действующему законодательству, потому что строительство магистральных газопроводов и любых трубопроводов на особо охраняемых природных территориях запрещено законом. То есть допускается только строительство объектов, которые могут быть направлены на функционирование либо самого национального парка, либо населенных пунктов, которые находятся в его границах. Но магистральный газопровод тем и отличатся и от немагистрального, что он под большим давлением, и такие магистральные газопроводы не могут использоваться для местной газификации, то есть для этого нужен параллельно другой. Поэтому это запрещено, и для того чтобы его построить, нужно менять законодательство.



–​ А "Газпром" сможет это организовать?

Магистральный газопровод оказывает серьезное воздействие на окружающую среду

– Я боюсь, что они будут пытаться это делать. У таких структур, как "Газпром", много лоббистских возможностей, особенно когда это связано с какими-то международными обязательствами. И это будет крайне нехорошим прецедентом, потому что тогда уже начнут строить все и везде. Второй момент: хотя газопровод – это не нефтепровод, тем не менее, магистральный газопровод оказывает достаточно серьезное воздействие на окружающую среду. На нашем сайте есть ссылки на газпромовские картинки, что происходит при строительстве газопровода "Сила Сибири", а это примерно похожие природные условия. Это такие огромные разрытые канавы, которые достаточно серьезно воздействуют на природу. Газопровод пересекает парк фактически поперек в самой середине, то есть особо ценная природная территория разрывается надвое.

При этом там пересекаются еще и достаточно серьезные горные территории, потому что сначала надо его на два километра загнать вверх, чтобы пересечь Тункинские гальцы и часть территории Хамардабана. Это технологически сложно, кроме того, в горах более хрупкие экосистемы. Строительство таких объектов в национальных парках запрещено не просто так, потому что они оказывают серьезное воздействие на ту территорию, на которой строятся, и на ту территорию, которая к ней прилегает.

–​ В чем особенность Тункинского национального парка? И как могут пострадать животные, деревья, если это все будет сделано?



– Сейчас это очень сложно сказать, потому что пока есть только планы. Но в любом случае при строительстве они сами это оценивают, там даже написано, что это будет и разрушение почвенного покрова, и в какой-то степени, по крайней мере во время строительства, нарушение путей миграции животных. Все зависит от того, какую зону парка он будет пересекать. Если он будет пересекать заповедную, особо охраняемую зону, наиболее ценную территорию, это совсем недопустимо. Если такое решение будет принято, это может привести к тому, как неоднократно случалось с Сочинским нацпарком, что изменят границы этих зон, и особо ценная природная территория вдруг окажется какой-нибудь хозяйственной. Такое, к сожалению, бывает.

Вырубка лесов, изменение характера землепользования, деградация болот, нарушения слоя развития растительного и животного мира, изменение ареалов обитания животных, площади кормовых угодий, нарушение естественных путей миграции животных, изменение свойств и структуры грунтов, – это написано прямо у них в техническом задании. Это, на самом деле, очень серьезно, потому что в горных условиях наверняка есть какая-то островная мерзлота. Возможно, это будет касаться опасных экзогенных геологических процессов, геологических явлений, то есть это может привести к каким-то селям, оползням и разрушениям гораздо большей территории, чем сейчас, – говорит эксперт по особо охраняемым природным территориям "Гринпис" в России Михаил Крейндлин.

И.о. директора Тункинского национального парка Баир Байминов в интервью Радио Свобода рассказал, что за год национальный парк посещают 250-300 тысяч туристов, здесь много минеральных источников и здравниц. На территории парка растут березы, сосны, кедры, лиственницы, елки, пихты, здесь водятся косули, зубры, медведи, волки – то есть почти все животные, которые обитают в Сибири. Поэтому он предполагает, что Минприроды России, в ведении которого находится национальный парк, будет пытаться его отстоять:

Вопрос будет тяжелый, газопровод нанесет ущерб всей экосистеме нашего района

– Вопрос будет тяжелый. Если они действительно соберутся строить газопровод через территорию национального парка, он пройдет через территорию парка и через сам район. Скорее всего, если они пойдут на это, для этого будет назначаться экспертиза, которая определит, какой вред может нанести трубопровод экологической системе нашего района. Должны провести общественные слушания. У нас в 90-х годах такие планы тоже были. На этих разговорах все и затихло. Конечно, если предположить, что газопровод построят, он нанесет ущерб всей экосистеме. Если будет принято решение о его строительстве, скорее всего, будет проведено научное исследование – какой вред может нанести природе национального парка эта газовая труба. В любом случае, последнее слово останется за Министерством природных ресурсов, – уверен Баир Байминов.

Советник директора Тункинского национального парка Игорь Сюч напомнил, что в 2021 году это уникальное место отмечает 30-летие присвоения статуса национального парка. В последнее время здесь активно развивается туризм – в частности, парк выиграл всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров с проектом "Тункинская долина", что помогло привлечь в Бурятию средства на развитие экотуризма:

Это уникальная территория, аналогов которой нет в России

– Ставка сделана на создание модели особо охраняемой территории, где экологический туризм будет ведущим инструментом развития местной экономики, – рассказывает Игорь Сюч. – Тункинский национальный парк – это уникальная территория: роскошный природный ландшафт с разнообразным растительным и животным миром, минеральные целебные источники, аналогов которым нет в России, богатое историческое и культурное наследие.

При этом Тункинский нацпарк – это не пустынный заповедник. Здесь живут люди. И это тоже уникальный для России прецедент. Границы Тункинского национального парка полностью совпадают с административными границами одноименного Тункинского района Бурятии. Поэтому, помимо природоохранных задач, не менее важен и другой момент – максимальный баланс интересов всех сторон: и парка, и жителей района.

Он напоминает, что Тункинский национальный парк разработал концепцию развития экологического туризма на ближайшие годы. Поэтому к проекту строительства газопровода, о котором сообщают СМИ, здесь относятся двойственно. Министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев надеется, что строительство газопровода поможет соблюсти баланс "государственных, экологических и экономических интересов":

Статус национального парка дает право требовать от Газпрома обеспечить нужды тункинцев в газе

– Мы понимаем, что газопровод – это важный государственный проект, имеющий геополитическое значение. Поэтому власти Бурятии и администрация Тункинского района Республики рассматривают возможные варианты полезного использования этого проекта и для местного населения. Статус национального парка в границах Тункинского района дает право на законных основаниях требовать от "Газпрома" обеспечить нужды тункинцев в газе. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", под юрисдикцией которого находится весь Тункинский район, запрещает прокладку каких-либо трубопроводов, если они не связаны с функционированием национальных парков или с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов. В начале этого года вступил в силу закон, предусматривающий возможность оформления прав на землю жителям, проживающим в границах населённых пунктов. Это хороший пример, когда и органы власти и представители общественности в ходе обсуждений смогли найти баланс между экологическими и экономическими интересами, – полагает Алдар Доржиев.

Тункинский национальный парк был создан на территории одноименного района Бурятии в 1991 году. Это один из крупнейших нацпарков России, часть территории которого включена в состав Байкальского участка Всемирного природного наследия и расположена в центральной экологической зоне Байкала.

Основные задачи нацпарка – охрана природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, сохранение и восстановление биологического разнообразия. Для посещения нацпарка необходимо получить разрешение в подведомственном Минприроды России учреждении и оплатить сбор – 150 рублей с человека.