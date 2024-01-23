Пермского фотографа-руфера обвинили в госизмене

Следователи ФСБ предъявили пермскому фотографу Григорию Скворцову обвинение по статье о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", добавили в правоохранительных органах. Подробности дела там раскрыть отказались, сославшись на секретные материалы.

По сведениям ТАСС, Скворцова арестовали в ноябре 2023 года. Фотограф находится в московском СИЗО "Лефортово".

Скворцов увлекался руфингом – прогулками по крышам, публиковал снимки заброшенных и действующих пермских заводов. В 2017 году он стал лауреатом фотоконкурса за серию репортажей с предприятий Пермского края. Также Скворцов был участником музыкальной группы Jagath, которая устраивала выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.

По статье о госизмене грозит пожизненное лишение свободы.