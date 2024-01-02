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"К плохому привыкнуть невозможно": 2023 год в российских законах

Первые лица России президент Владимир Путин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко
Первые лица России президент Владимир Путин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

Весь 2023 год российская власть продолжала воплощать в жизнь репрессивные законы, принятые после вторжения в Украину, и придумывала новые. Был принят закон "О запрете смены пола", в России объявили экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" (хотя его и не существовало). Власти также приняли законы "О защите русского языка" и "Трудовом воспитании школьников" и ввели уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Вновь на самом высоком уровне велась полемика о введении смертной казни и запрете абортов, при этом в России предлагалось создать министерство счастья и оснастить все сельские дома культуры баянами и гармонями.

Самые репрессивные нововведения власти, которые стали в 2023 году законами, изучили "Медуза" и правозащитный проект "ОВД-инфо". До 30 тысяч рублей повышены штрафы за неявку в военкомат, госизмена будет караться пожизненным заключением, за участие в "незарегистрированном" НКО грозит да трех лет лишения свобода.

Власти ввели ответственность за "распространение ложной информации"о добровольческих формированиях, организациях и людях, которые помогают российской армии - от 10 до 15 лет. Кроме того, ужесточили наказание за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ и государственных органов. Максимальный срок лишения свободы по обычному составу увеличили с трех до пяти лет, а по квалифицированному (применяется, когда в результате действий человека произошли беспорядки, кто-то пострадал или погиб) - с пяти до семи лет. Усилена ответственность за преступления против общественной безопасности и государственной власти - это совершение террористического акта, диверсия, участие в террористическом сообществе, госизмена. В частности, за госизмену теперь можно получить пожизненный срок.

За всеми изменениями в российских законах следят участники проекта "Санация права", который возобновил свою работу в ноябре 2023 года. Цель проекта - анализ и отмена репрессивных российских законов, принятых во время правления Владимира Путина. В "черном списке" - законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", а также поправки, вводящие военную цензуру и вносящие изменения в избирательное законодательство. Но этот перечень постоянно пополняется. О репрессивных законодательных инициативах российской власти в 2023 году и о том, удалось ли ей напугать россиян еще больше, говорит координатор проекта, адвокат Михаил Беньяш:

Это нагнетание истерики, попытка навести еще больше страха на инакомыслящих

- Мы видим, что ужесточены наказания за терроризм, диверсии, госизмену. На самом деле, не думаю, что это кого-то сильно напугало. Когда тебе вместо 20 лет предлагают пожизненное заключение - разница большая, но в российских реалиях несущественная. Серьезно, если человек делает что-то под страхом 20-ти лет лишения свободы в российской тюрьме, он уже не боится пожизненного лишения. Это больше пиар власти, нагнетание истерики, попытка навести еще больше страха на инакомыслящих. Изменения в военном законодательстве были абсолютно предсказуемы. Мы об этом говорили еще в феврале- марте 2022 года. Мы поняли, что закон явно слабоват, и в него, скорее всего, будут вносить изменения. Было очевидно, что если война затянется, то власти будут с этим что-то делать, и они с этим что-то сделали.

- Какие инициативы власти в 2023 году вы бы особо отметили?

Вторжение в автономию личности - признак фашизма

- Что меня реально выбило из равновесия и возмутило, это - запрет смены пола. Потому что это вмешательство государства в автономию личности. Я убежден, что человек волен сам распоряжаться своей судьбой. То есть, если я хочу, например, покончить с собой, вы не имеете права меня наказывать за мое желание, я пойду и повешусь. Просто потому, что я так хочу. Вот если я хочу себе поменять пол, я имею право это сделать, если я взрослый совершеннолетний человек. Кому-то мысль об этом покажется дикой, ужасной и отвратительной. Но для меня, к примеру, не менее отвратительна мысль об обстреле мирных городов. И если человек хочет это сделать, он имеет право это сделать. Вторжение в автономию личности - это признаки фашизма, описанные Умберто Эко. Потому что фашистский режим питает свою силу в консервативных традициях. Кроме того, это популистская мера. В России на носу президентские выборы, электорат президента - очень консервативные, плохо образованные люди. Именно поэтому он пожертвовал интересами ЛГБТ- комьюнити - просто для повышения своей популярности. В этом же тренде было и решение Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистской организацией. Логика этих решений абсолютно ледоедская и античеловечная.

Адвокат Михаил Беньяш
Адвокат Михаил Беньяш

- Каковы ваши ощущения, прогнозы - есть куда еще закручивать гайки в российском законодательстве в будущем, и каких сфер это может коснуться?

Если Путин захочет кого-нибудь убить, он его убьет без шума и пыли

- Следующие сферы, которые попадают под каток, это адвокатура и нотариат. Я говорю сейчас непопулярные вещи, которые не на слуху, но я предполагаю, что это будут адвокатура, нотариат, и, скорее всего, вычистят тех же арбитражных управляющих. В эту сферу государство зайдет в гораздо большей степени, чем это было раньше. В первую очередь ляжет адвокатура, потому что она уже практически легла под Минюст. Ну, и арбитражные управляющие – тоже такая полудикая вольница, и я думаю, что туда тоже государство зайдет. Это произойдет в рамках последовательного изничтожения прав и свобод. Россия движется по пути любого другого авторитарного государства. Кроме того, ведутся споры по поводу смертной казни. Это очень серьезный популистский шаг, и мне кажется, у властей по этому поводу до сих пор нет единого мнения. Есть популисты типа Бастрыкина и Медведева, есть условно более адекватные люди, и это Клишас, который им возражает. Я так думаю, во-первых, смертная казнь в России и так уже существует, то есть как бы необходимости в ней нет. Если Путин захочет кого-то убить, он его убьет без шума и пыли - для этого у него есть специально обученные люди. Тюрьма пугает людей не меньше, чем смерть. Поэтому введение смертной казни будет очень жестким популистским шагом, который может быть реализован лишь в случае, если Путину необходимо будет как-то очень сильно увеличить рейтинг. Я не думаю, что он успеет это сделать к этим выборам, это сложно чисто технически. Может быть, это будет закладка на следующие выборы, - полагает юрист Михаил Беньяш.

На фоне ужесточающихся в России репрессий и гибели тысяч военных на войне с Украиной некоторые инициативы власти смотрятся дико и нелепо. К примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2023 году призывала к созданию программы по оснащению сельских домов культуры баянами и гармонями. Также она заявляла о необходимости создания в России министерства счастья.

О том, как жили россияне в 2023 году, как они относились к действиям власти, и чего власть хотела от них, рассуждает психолог Ольга Маховская:

Единственный критерий общения людей - твоя позиция по отношению к войне

-По моим наблюдениям, люди чувствуют себя угнетенно. Никакой адаптации к надвигающейся катастрофе не происходит. Хотя российское сознание катастрофично и ожидание беды подспудно всегда существует, но здесь то, что происходит, уже вырывает из близкого круга молодых людей. Конечно, это сильно влияет на усугубление депрессивного состояния у людей. Я не вижу большой подготовки к праздникам. С другой стороны, нарастает потребность в психологической поддержке друг друга. Я не говорю об обращении к психологам, потому что сейчас любая внешняя информация о себе, о своем состоянии и реакции на переменах в стране опасна. Психолог в этом смысле чужой человек. Есть потребность поддержки своих людей. Здесь происходит то, что происходило бы, наверное, в любой другой стране, когда очень разочаровывают люди из близкого круга. Происходит отчуждение между друзьями, это, в том числе, камуфлируется под идеологические споры, но приходит помощь от людей дальнего и среднего круга. В психологии это называется "сила дальних связей", когда с человеком, с которым нет большой истории разборок, легче договориться, используя единственный критерий – твоя позиция по отношению к текущей войне. Если позиции совпадают, то этого достаточно, чтобы говорить об остальных проблемах: проблема с маленькими детьми, со стариками, медицинские темы и так далее – это как встреча со своим человеком. Адаптации не происходит, к плохому привыкнуть невозможно. Большинство хотели бы возврата к какой-то нормальной жизни или какой-то более терпимой, без нарастающих угроз.

Ольга Маховская
Ольга Маховская

- Репрессивная машина набирает обороты. В 2023 году приняли закон о запрете смены пола и всерьез поговаривают о запрете абортов. О чем это свидетельствует?

Власть говорит о том, что это будет очень долго

- Я думаю, что это попытка очень простым способом решить проблему деторождения, запретив аборты и увеличив таким образом поголовье. Это связано с тем, что в связи с войной очень беднеет молодая мужская популяция. Плюс энтузиазм женщин рожать с такими перспективами плачевный. Этот энтузиазм и так подогревался материнскими капиталами или какими-то прямыми агитациями, а сейчас вообще упал. Что касается запрета на смену пола. Смена пола – это такая рисковая операция. И чаще на нее решаются мужчины. Сейчас они начнут все перелицовываться в женщин и уйдут от мобилизации. Я в этом вижу простые приемы, ловушки для населения, чтобы поддерживать военный потенциал страны на должном уровне очень долго. Власть говорит о том, что это будет очень долго. Люди, как ресурс для топки войны, будут нужны и завтра, и через 10, и через 20 лет. Это такая выбранная или обнаруженная стратегия, которая была, но камуфлировалась под какие-то программы и так далее.

Мобилизованные резервисты
Мобилизованные резервисты

- Весь этот год мы наблюдали за жестокими инициативами представителей власти. К примеру, депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявлял, что в России следовало бы вернуть смертную казнь для борьбы с "внутренними врагами". К счастью, пока к нему не прислушались, но его выступление довольно долго и активно обсуждалось...

Госдума ведет себя, как расторможенный алкоголик

- Это говорит о том, что все какие-то сдерживающие табу и нормы уже нарушены. Госдума ведет себя, как расторможенный алкоголик – несет, все, что в голову взбредет. С этим депутатом потом был разговор, он пытался как-то отыграть назад, потому что предлагалось 20 процентов населения просто зачистить и дело с концом. Это тоже из разряда простых репрессивных приемов: нет человека - нет проблем, все решать на уровне гопников. Война предполагает простые биологические подходы, чем она и страшна. Госдума разговаривает на языке угроз со всем миром. И фактически уже различение функций между институтами законодательными, исполнительными и просто медийными нарушены, потому что это, на самом деле, задача пропагандиста – кричать на весь мир, что сейчас произойдет нечто страшное и всякие, кто посмеет посягнуть на некоторые государственные планы, будут страшно наказаны. Бей своих, чтобы чужие боялись. Все перешли на язык прямых угроз. На самом деле, это говорит о слабости власти.

Предлагавший казнить "врагов России" генерал и депутат Андрей Гурулёв
Предлагавший казнить "врагов России" генерал и депутат Андрей Гурулёв

- На фоне "языка прямых угроз" очень выделяются инициативы Валентины Матвиенко. Она всерьез предлагала создать "Закон о счастье", а еще выступала за то, чтобы в каждом сельском клубе в российской глубинке были гармонь и баян. На кого рассчитаны ее предложения, которые, как мы понимаем, никогда не будут реализованы?

Это попытка отвлечь внимание от того, что происходит

- Она хочет сохранить за собой право удивлять. На самом деле, все они присягают на верность Путину. Поэтому каждый чувствует в себе потребность выйти на авансцену, встать на табуретку и произнести пионерскую речевку. Это из разряда таких выслуживающихся пионеров, которые потом делают политическую карьеру. В этом смысле мы наблюдаем регресс. Да, ее инициативы - из разряда создания погремушек для населения: чтобы все хлопали в ладоши, радовались, плясали под гармошки, на которых уже мало кто умеет играть. "Ребята, давайте жить дружно и счастливо" - тоже попытка простыми речевками отвлечь внимание и создать некоторую дымовую завесу для того, что происходит. Плюс Матвиенко в силу своего возраста, конечно, авангард населения 60+, которые безоговорочно поддерживают Путина, для которого тоже что-то делается, потому что это электорат. В Москве это особенно видно - для пенсионеров созданы всякие клубы, видна движуха, они занимаются скандинавской ходьбой, танцуют и поют, тусят. Во всем мире существуют министерства счастья. Но на фоне войны в Украине разговоры об этом в России выглядят нелепо.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
У русских - специфическое представление о счастье

Боюсь, что у русских все-таки специфическое представление о счастье, потому что институты или университеты счастья занимаются совсем другой темой – благополучием. Это у нас переведено как счастье, а на самом деле это удовлетворенность жизнью. Есть определенные критерии, по которым оценивается эта удовлетворенность жизнью. Россия никогда не входила в десятку благополучных стран, но в эти критерии входит, например, способность человека самому распоряжаться своей жизнью или возможность реализовать какие-то свои профессиональные задумки и планы, там не только здоровье. А счастье в российской ментальности - это очень призрачная субстанция. Представление россиян о счастье отличается от представлений других людей. У европейца счастье ограничено домом, семьей, слиянием с природой и так далее. Для россиянина счастье - это всегда большой формат, который предполагает радостное слияние с космосом, а, может быть, даже и со всем человечеством. Это является проблемой для человечества, с которым хочет слиться Россия. Но я думаю, что тема личного или общественного счастья в ближайшее время не будет главной на повестке дня российского общества.

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