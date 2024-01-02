"К плохому привыкнуть невозможно": 2023 год в российских законах

Весь 2023 год российская власть продолжала воплощать в жизнь репрессивные законы, принятые после вторжения в Украину, и придумывала новые. Был принят закон "О запрете смены пола", в России объявили экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" (хотя его и не существовало). Власти также приняли законы "О защите русского языка" и "Трудовом воспитании школьников" и ввели уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Вновь на самом высоком уровне велась полемика о введении смертной казни и запрете абортов, при этом в России предлагалось создать министерство счастья и оснастить все сельские дома культуры баянами и гармонями.



Самые репрессивные нововведения власти, которые стали в 2023 году законами, изучили "Медуза" и правозащитный проект "ОВД-инфо". До 30 тысяч рублей повышены штрафы за неявку в военкомат, госизмена будет караться пожизненным заключением, за участие в "незарегистрированном" НКО грозит да трех лет лишения свобода.



Власти ввели ответственность за "распространение ложной информации"о добровольческих формированиях, организациях и людях, которые помогают российской армии - от 10 до 15 лет. Кроме того, ужесточили наказание за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ и государственных органов. Максимальный срок лишения свободы по обычному составу увеличили с трех до пяти лет, а по квалифицированному (применяется, когда в результате действий человека произошли беспорядки, кто-то пострадал или погиб) - с пяти до семи лет. Усилена ответственность за преступления против общественной безопасности и государственной власти - это совершение террористического акта, диверсия, участие в террористическом сообществе, госизмена. В частности, за госизмену теперь можно получить пожизненный срок.

За всеми изменениями в российских законах следят участники проекта "Санация права", который возобновил свою работу в ноябре 2023 года. Цель проекта - анализ и отмена репрессивных российских законов, принятых во время правления Владимира Путина. В "черном списке" - законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", а также поправки, вводящие военную цензуру и вносящие изменения в избирательное законодательство. Но этот перечень постоянно пополняется. О репрессивных законодательных инициативах российской власти в 2023 году и о том, удалось ли ей напугать россиян еще больше, говорит координатор проекта, адвокат Михаил Беньяш:

Это нагнетание истерики, попытка навести еще больше страха на инакомыслящих

- Мы видим, что ужесточены наказания за терроризм, диверсии, госизмену. На самом деле, не думаю, что это кого-то сильно напугало. Когда тебе вместо 20 лет предлагают пожизненное заключение - разница большая, но в российских реалиях несущественная. Серьезно, если человек делает что-то под страхом 20-ти лет лишения свободы в российской тюрьме, он уже не боится пожизненного лишения. Это больше пиар власти, нагнетание истерики, попытка навести еще больше страха на инакомыслящих. Изменения в военном законодательстве были абсолютно предсказуемы. Мы об этом говорили еще в феврале- марте 2022 года. Мы поняли, что закон явно слабоват, и в него, скорее всего, будут вносить изменения. Было очевидно, что если война затянется, то власти будут с этим что-то делать, и они с этим что-то сделали.

- Какие инициативы власти в 2023 году вы бы особо отметили?

Вторжение в автономию личности - признак фашизма

- Что меня реально выбило из равновесия и возмутило, это - запрет смены пола. Потому что это вмешательство государства в автономию личности. Я убежден, что человек волен сам распоряжаться своей судьбой. То есть, если я хочу, например, покончить с собой, вы не имеете права меня наказывать за мое желание, я пойду и повешусь. Просто потому, что я так хочу. Вот если я хочу себе поменять пол, я имею право это сделать, если я взрослый совершеннолетний человек. Кому-то мысль об этом покажется дикой, ужасной и отвратительной. Но для меня, к примеру, не менее отвратительна мысль об обстреле мирных городов. И если человек хочет это сделать, он имеет право это сделать. Вторжение в автономию личности - это признаки фашизма, описанные Умберто Эко. Потому что фашистский режим питает свою силу в консервативных традициях. Кроме того, это популистская мера. В России на носу президентские выборы, электорат президента - очень консервативные, плохо образованные люди. Именно поэтому он пожертвовал интересами ЛГБТ- комьюнити - просто для повышения своей популярности. В этом же тренде было и решение Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистской организацией. Логика этих решений абсолютно ледоедская и античеловечная.

- Каковы ваши ощущения, прогнозы - есть куда еще закручивать гайки в российском законодательстве в будущем, и каких сфер это может коснуться?

Если Путин захочет кого-нибудь убить, он его убьет без шума и пыли

- Следующие сферы, которые попадают под каток, это адвокатура и нотариат. Я говорю сейчас непопулярные вещи, которые не на слуху, но я предполагаю, что это будут адвокатура, нотариат, и, скорее всего, вычистят тех же арбитражных управляющих. В эту сферу государство зайдет в гораздо большей степени, чем это было раньше. В первую очередь ляжет адвокатура, потому что она уже практически легла под Минюст. Ну, и арбитражные управляющие – тоже такая полудикая вольница, и я думаю, что туда тоже государство зайдет. Это произойдет в рамках последовательного изничтожения прав и свобод. Россия движется по пути любого другого авторитарного государства. Кроме того, ведутся споры по поводу смертной казни. Это очень серьезный популистский шаг, и мне кажется, у властей по этому поводу до сих пор нет единого мнения. Есть популисты типа Бастрыкина и Медведева, есть условно более адекватные люди, и это Клишас, который им возражает. Я так думаю, во-первых, смертная казнь в России и так уже существует, то есть как бы необходимости в ней нет. Если Путин захочет кого-то убить, он его убьет без шума и пыли - для этого у него есть специально обученные люди. Тюрьма пугает людей не меньше, чем смерть. Поэтому введение смертной казни будет очень жестким популистским шагом, который может быть реализован лишь в случае, если Путину необходимо будет как-то очень сильно увеличить рейтинг. Я не думаю, что он успеет это сделать к этим выборам, это сложно чисто технически. Может быть, это будет закладка на следующие выборы, - полагает юрист Михаил Беньяш.



На фоне ужесточающихся в России репрессий и гибели тысяч военных на войне с Украиной некоторые инициативы власти смотрятся дико и нелепо. К примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2023 году призывала к созданию программы по оснащению сельских домов культуры баянами и гармонями. Также она заявляла о необходимости создания в России министерства счастья.

О том, как жили россияне в 2023 году, как они относились к действиям власти, и чего власть хотела от них, рассуждает психолог Ольга Маховская:

Единственный критерий общения людей - твоя позиция по отношению к войне

-По моим наблюдениям, люди чувствуют себя угнетенно. Никакой адаптации к надвигающейся катастрофе не происходит. Хотя российское сознание катастрофично и ожидание беды подспудно всегда существует, но здесь то, что происходит, уже вырывает из близкого круга молодых людей. Конечно, это сильно влияет на усугубление депрессивного состояния у людей. Я не вижу большой подготовки к праздникам. С другой стороны, нарастает потребность в психологической поддержке друг друга. Я не говорю об обращении к психологам, потому что сейчас любая внешняя информация о себе, о своем состоянии и реакции на переменах в стране опасна. Психолог в этом смысле чужой человек. Есть потребность поддержки своих людей. Здесь происходит то, что происходило бы, наверное, в любой другой стране, когда очень разочаровывают люди из близкого круга. Происходит отчуждение между друзьями, это, в том числе, камуфлируется под идеологические споры, но приходит помощь от людей дальнего и среднего круга. В психологии это называется "сила дальних связей", когда с человеком, с которым нет большой истории разборок, легче договориться, используя единственный критерий – твоя позиция по отношению к текущей войне. Если позиции совпадают, то этого достаточно, чтобы говорить об остальных проблемах: проблема с маленькими детьми, со стариками, медицинские темы и так далее – это как встреча со своим человеком. Адаптации не происходит, к плохому привыкнуть невозможно. Большинство хотели бы возврата к какой-то нормальной жизни или какой-то более терпимой, без нарастающих угроз.

- Репрессивная машина набирает обороты. В 2023 году приняли закон о запрете смены пола и всерьез поговаривают о запрете абортов. О чем это свидетельствует?

Власть говорит о том, что это будет очень долго

- Я думаю, что это попытка очень простым способом решить проблему деторождения, запретив аборты и увеличив таким образом поголовье. Это связано с тем, что в связи с войной очень беднеет молодая мужская популяция. Плюс энтузиазм женщин рожать с такими перспективами плачевный. Этот энтузиазм и так подогревался материнскими капиталами или какими-то прямыми агитациями, а сейчас вообще упал. Что касается запрета на смену пола. Смена пола – это такая рисковая операция. И чаще на нее решаются мужчины. Сейчас они начнут все перелицовываться в женщин и уйдут от мобилизации. Я в этом вижу простые приемы, ловушки для населения, чтобы поддерживать военный потенциал страны на должном уровне очень долго. Власть говорит о том, что это будет очень долго. Люди, как ресурс для топки войны, будут нужны и завтра, и через 10, и через 20 лет. Это такая выбранная или обнаруженная стратегия, которая была, но камуфлировалась под какие-то программы и так далее.

- Весь этот год мы наблюдали за жестокими инициативами представителей власти. К примеру, депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявлял, что в России следовало бы вернуть смертную казнь для борьбы с "внутренними врагами". К счастью, пока к нему не прислушались, но его выступление довольно долго и активно обсуждалось...

Госдума ведет себя, как расторможенный алкоголик

- Это говорит о том, что все какие-то сдерживающие табу и нормы уже нарушены. Госдума ведет себя, как расторможенный алкоголик – несет, все, что в голову взбредет. С этим депутатом потом был разговор, он пытался как-то отыграть назад, потому что предлагалось 20 процентов населения просто зачистить и дело с концом. Это тоже из разряда простых репрессивных приемов: нет человека - нет проблем, все решать на уровне гопников. Война предполагает простые биологические подходы, чем она и страшна. Госдума разговаривает на языке угроз со всем миром. И фактически уже различение функций между институтами законодательными, исполнительными и просто медийными нарушены, потому что это, на самом деле, задача пропагандиста – кричать на весь мир, что сейчас произойдет нечто страшное и всякие, кто посмеет посягнуть на некоторые государственные планы, будут страшно наказаны. Бей своих, чтобы чужие боялись. Все перешли на язык прямых угроз. На самом деле, это говорит о слабости власти.

- На фоне "языка прямых угроз" очень выделяются инициативы Валентины Матвиенко. Она всерьез предлагала создать "Закон о счастье", а еще выступала за то, чтобы в каждом сельском клубе в российской глубинке были гармонь и баян. На кого рассчитаны ее предложения, которые, как мы понимаем, никогда не будут реализованы?

Это попытка отвлечь внимание от того, что происходит

- Она хочет сохранить за собой право удивлять. На самом деле, все они присягают на верность Путину. Поэтому каждый чувствует в себе потребность выйти на авансцену, встать на табуретку и произнести пионерскую речевку. Это из разряда таких выслуживающихся пионеров, которые потом делают политическую карьеру. В этом смысле мы наблюдаем регресс. Да, ее инициативы - из разряда создания погремушек для населения: чтобы все хлопали в ладоши, радовались, плясали под гармошки, на которых уже мало кто умеет играть. "Ребята, давайте жить дружно и счастливо" - тоже попытка простыми речевками отвлечь внимание и создать некоторую дымовую завесу для того, что происходит. Плюс Матвиенко в силу своего возраста, конечно, авангард населения 60+, которые безоговорочно поддерживают Путина, для которого тоже что-то делается, потому что это электорат. В Москве это особенно видно - для пенсионеров созданы всякие клубы, видна движуха, они занимаются скандинавской ходьбой, танцуют и поют, тусят. Во всем мире существуют министерства счастья. Но на фоне войны в Украине разговоры об этом в России выглядят нелепо.

У русских - специфическое представление о счастье

Боюсь, что у русских все-таки специфическое представление о счастье, потому что институты или университеты счастья занимаются совсем другой темой – благополучием. Это у нас переведено как счастье, а на самом деле это удовлетворенность жизнью. Есть определенные критерии, по которым оценивается эта удовлетворенность жизнью. Россия никогда не входила в десятку благополучных стран, но в эти критерии входит, например, способность человека самому распоряжаться своей жизнью или возможность реализовать какие-то свои профессиональные задумки и планы, там не только здоровье. А счастье в российской ментальности - это очень призрачная субстанция. Представление россиян о счастье отличается от представлений других людей. У европейца счастье ограничено домом, семьей, слиянием с природой и так далее. Для россиянина счастье - это всегда большой формат, который предполагает радостное слияние с космосом, а, может быть, даже и со всем человечеством. Это является проблемой для человечества, с которым хочет слиться Россия. Но я думаю, что тема личного или общественного счастья в ближайшее время не будет главной на повестке дня российского общества.