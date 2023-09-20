Первое преступление Путина. Михаил Кригер – о "рязанском сахаре"

Настала очередная годовщина зловещей истории, завершившейся так называемыми "учениями" в Рязани. Для тех, кто по молодости не знает о них или уже успел позабыть, напомню, что этим эпизодом, получившим еще и название "рязанский сахар", завершилась серия взрывов жилых домов с мирно спящими россиянами.

Итак, восстановим в памяти цепь событий страшного сентября 1999 года.

8 сентября – взрыв в жилом доме на улице Гурьянова в Печатниках в Москве.

13 сентября – взрыв на Каширском шоссе в Москве.

16 сентября – взрыв в Волгодонске.

22 сентября – минирование жилого дома на улице Новоселов в Рязани, закончившееся поимкой сотрудников ФСБ.

После этого взрывы прекратились. Да они были уже и не нужны: вторая чеченская полыхала, рейтинг Путина рос как на дрожжах. В итоге он был избран президентом уже в первом туре 26 марта 2000 года.

Я тогда в первый раз всерьез присмотрелся к Путину и понял, какое чудовище рвется к власти в России

Я тогда буквально "заболел" этой историей. Ведь предвыборный характер этих терактов, как и начавшейся второй войны в Чечне, был настолько очевиден, а официальной лжи вокруг этих событий было наворочено столько, что невозможно было бы поверить в удачный для террористов исход этой операции, разворачивайся она на экране или на страницах детектива. Самое досадное было то, что согласились тогда с версией бандитов у власти люди, которых никак не заподозришь в излишней наивности или слабоумии. Я тогда в первый раз всерьез присмотрелся к Путину и понял, какое чудовище рвется к власти в России. Будучи "обычным человеком", я поначалу не мог поверить в предвыборный характер взрывов. Но после событий в Рязани сомнения развеялись.

Долгое время я не мог и не хотел с этим смириться. Это было главным движущим фактором моего погружения в общественную жизнь и главной темой моей уличной активности. Я стоял в пикетах против второй чеченской войны, изготавливал компакт-диски с фильмами Андрея Некрасова "Недоверие" и "Покушение на Россию", раздавал их на мероприятиях, при любом удобном случае. Принес на официальное открытие часовни, посвященное годовщине взрыва на улице Гурьянова, и раздавал там… Самое интересное, что меня даже не задержали. Вот, такие времена были!.. Одно время мы с единомышленниками ежегодно проводили "День недоверия" в 20-х числах сентября. Это были митинги, которые мы называли "уличной пресс-конференцией" членов Общественной комиссии по расследованию тех взрывов. Следы этих встреч еще сохранились в YouTube.

Эти наши лихорадочные усилия были столь же отчаянной, сколь и безнадежной (как выяснилось) попыткой не дать этой истории быльем порасти, исчезнуть под действием времени, перейти в разряд легенд для сумасшедших вроде "плоской Земли" или "замироточившей иконы" Поклонской. Я называл это попыткой побороться со временем.

Долго, до 2014 года, я считал это главным путинским преступлением, преступлением номер 1. Но время все же взяло свое, и та история затерялась в бесконечной череде последующих злодеяний режима. Она больше не вызывает того ажиотажа и той паники, как 20 с лишним лет назад. Можно сказать, что забылась. И что же, значит, с нами так можно? Значит, Путин с Патрушевым и их подчиненные сделали все правильно? Они поставили перед собой преступную задачу и успешно выполнили ее. Выходит, страшное зло, совершенное у всех на глазах и едва прикрытое абсолютно несостоятельной ложью, победило? Разве не так? Это преступление уже почти исчезло из народной памяти. И если кто-то вспоминает о нем, то как о делах давно минувших дней, которые то ли были, то ли не были…

Я думаю, что сейчас не многие и знают о том кошмаре. Многих причастных и жертв уже нет, а будет еще меньше и меньше. Жители домов на улице Новоселов давно и надежно запуганы. И станет это злодейство в лучшем случае абзацем в школьных учебниках. Да и авторство взрывов будет окончательно закреплено за "чеченскими террористами". Даже когда и если рухнет нынешний режим, случится некий "разбор полетов" (надо же, какая буйная фантазия!), будет какой-то новый "Нюрнберг" (во-о-о, размечтался!), то на фоне агрессии против Украины и других масштабных злодеяний эта история может и вовсе затеряться.

Мне очень трудно с этим смириться. Поэтому я прошу вас, братья и сестры: не дайте этой истории забыться, угаснуть этому огоньку. 22–23 сентября, в годовщину "рязанского сахара", разместите на своих страницах в соцсетях ссылку на передачу Николая Николаева "Независимое расследование", ее выпуск "Рязанский сахар: учения спецслужб или неудавшийся взрыв?". Если же кто захочет лично мне сделать приятное, то можно сослаться и на мою статью от 2004 года "О чем забыть никак я не могу". Пусть эта дата, 22–23 сентября, станет Днем памяти. Или Днем недоверия! Не откажите политзэку, дорогие мои!

Михаил Кригер – политический активист, правозащитник. В мае 2023 года был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и возбуждении ненависти и вражды за посты в фейсбуке. "Мемориал" признал его политзаключенным.

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