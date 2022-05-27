Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к структурам Google: головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл".
Исковые требования в карточке дела не указаны, но как предполагают РИА "Новости", Первый канал требует восстановить доступ к своему ютьюб-каналу, который был заблокирован в марте.
- После начала российского вторжения в Украину YouTube заявил, что будет блокировать каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Под блокировку попали, в том числе, каналы RT, Sputnik, МИА "Россия сегодня", РБК.
- 19 марта Роскомнадзор заявил, что зафиксировал более 50 случаев "цензуры" в отношении каналов российских СМИ и общественных деятелей на видеохостинге YouTube. В регуляторе призвали корпорацию Google, которой принадлежит платформа YouTube, "незамедлительно прекратить какие-либо ограничения и обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации".
- 23 мая стало известно, что YouTube заблокировал более 9 тысяч каналов, освещающих войну. Более 70 тысяч видео не прошли модерацию платформы из-за дезинформации о боевых действиях. Среди удаленных оказались видео, где российское вторжение называлось "освободительной миссией".
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