Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к структурам Google: головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл".

Исковые требования в карточке дела не указаны, но как предполагают РИА "Новости", Первый канал требует восстановить доступ к своему ютьюб-каналу, который был заблокирован в марте.