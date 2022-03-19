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Роскомнадзор вновь предупредил Google о недопустимости "цензуры"

Роскомнадзор (РКН) утверждает, что зафиксировал уже более 50 случаев "цензуры" в отношении каналов российских СМИ и общественных деятелей на видеохостинге YouTube.

В РКН вновь призвали корпорацию Google, которой принадлежит платформа YouTube, "незамедлительно прекратить какие-либо ограничения и обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации".

"По всем фактам цензуры Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию. Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены", - утверждается в распространённом в субботу сообщении Роскомнадзора.

В пятницу контрольное ведомство потребовало от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес российских граждан и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. При этом было сказано, что действия администрации хостинга "носят террористический характер".

Источник агентства РИА "Новости" сообщил накануне, что в России YouТube могут заблокировать до конца следующей недели.

Ранее со ссылкой на YouTube сообщалось, что сервис заблокировал каналы российских государственных СМИ во всём мире и намерен удалять видеоматериалы о войне в Украине, которые нарушают его политику. "Наши правила сообщества запрещают контент, отрицающий или нивелирующий хорошо задокументированные акты насилия, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", – цитировало агентство Reuters пресс-секретаря YouTube Фаршада Шадлу.

На YouТube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например команда Навального.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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