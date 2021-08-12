Отменён первый оправдательный приговор по статье о воре в законе

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор 48-летнему уроженцу Грузии, вору в законе Тенгизу Гигиберии (по прозвищу Тенго Потийский).

4 июня Липецкий областной суд оправдал его и освободил из-под стражи в зале суда. Судья посчитал, что следствие не доказало, что Гигиберия использовал свои полномочия вора в законе после апреля 2019 года, когда соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе. Кроме того суд усомнился в том, когда именно вор стал занимал высшее положение в преступной иерархии: обвинение утверждает, что его “коронация” состоялась в 1997 года, но воровские татуировки появились лишь после 2011 года.

Прокуратура с таким приговором была не согласна и подала апелляцию, на которой суд удовлетворил её жалобу и направил дело на новое рассмотрение.

Государственный обвинитель настаивает, что в исправительных колониях, где Гигиберия находился последние 17 лет, он "возглавлял вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе”, пишет РИА Новости. Защита настаивает, что обвинение не доказало существование в Липецкой области преступной иерархии, которую мог бы возглавлять Гигиберия.

Тенгиз Гигиберия отсидел в общей сложности 17 лет за убийство, разбой и кражу. Он должен был выйти на свободу в сентябре 2020 года. Но за два месяца до окончания срока управление МВД по Липецкой области возбудило в отношении него новое уголовное дело по статье “Занятие высшего положения в преступной иерархии” (210.1 УК РФ). Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

В июне Гигиберия стал первым человеком, оправданным по этой статье. В Уголовном кодексе России она появилась в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина. Первый приговор - 11 лет колонии - получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо).