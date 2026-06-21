Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии завершился

Первый раунд переговоров между США и Ираном в Бюргенштоке, в Швейцарии, завершился примерно через 80 минут обсуждений. Об этом сообщили агентства иранские агенства Fars, ISNA и телеканал "Аль-Джазира".

Переговоры при посредничестве Пакистана и Катара временно приостановлены для проведения внутренних консультаций.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Иран на переговорах представляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Для проработки параметров возможного соглашения созданы технические, экспертные и контрольные группы.

По данным иранского агентства Tasnim, представители Ирана перед переговорами отказались участвовать в совместной фотосессии и обмениваться рукопожатиями с американской делегацией. Фотосессия состоялась без иранской делегации, после чего её представители вошли в зал переговоров.

На кадрах "Аль-Джазиры" запечатлены приветственные рукопожатия представителей иранской и американской делегаций с посредниками из Пакистана.

По итогам первого раунда Вэнс заявил о прогрессе в переговорах. По его словам, сторонам еще предстоит решить ряд вопросов, связанных как с будущим соглашением между Вашингтоном и Тегераном, так и с ситуацией в Ливане, где Израиль проводит боевую операцию против группировки "Хезболла". Она признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим боевое крыло группировки, но не политическую партию.

Агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, сообщает, что Иран выдвинул два условия для открытия Ормузского пролива: прекращение боевых действий в Ливане и разрешение на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов.

На фоне переговоров президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о последствиях возможного ограничения судоходства через Ормузский пролив, заявив, что в таком случае Иран рискует столкнуться с уничтожением своей государственности.

По данным источников Tasnim, представители Ирана на переговорах выразили протест американской стороне в связи с угрозами Трампа. Вашингтон эти сообщения не комментировал.