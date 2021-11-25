Первый российский регион не поддержал законопроекты о QR-кодах

Северная Осетия стала первым российским регионом, парламент которого отказался поддержать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания республики.

Для одобрения законопроекта в Северной Осетии за него должны были проголосовать 35 депутатов. Однако за проголосовали только 30, против - 12 депутатов, четыре депутата воздержались, а 23 парламентария не пришли на заседание.

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Сейчас обсуждение законопроектов о QR-кодах идёт во всех субъектах России. За него уже проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Башкирии и Чувашии.

В Северной Осетии, как и во многих других регионах, с 26 октября действуют обязательные QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции при посещении заведений общепита, кинотеатров и спортклубов.