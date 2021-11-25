Первый российский регион не поддержал законопроекты о QR-кодах

Северная Осетия стала первым российским регионом, парламент которого отказался поддержать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания республики.
Для одобрения законопроекта в Северной Осетии за него должны были проголосовать 35 депутатов. Однако за проголосовали только 30, против - 12 депутатов, четыре депутата воздержались, а 23 парламентария не пришли на заседание.
Сейчас обсуждение законопроектов о QR-кодах идёт во всех субъектах России. За него уже проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Башкирии и Чувашии.
В Северной Осетии, как и во многих других регионах, с 26 октября действуют обязательные QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции при посещении заведений общепита, кинотеатров и спортклубов.
- Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
- В апреле прошлого года на площади и у Дома правительства во Владикавказе прошла акция против коронавирусных ограничений. Митинг закончился конфликтом протестующих с ОМОНом – участников акции обвинили в том, что они бросали в сотрудников силовых структур камни и стройматериалы. Это были наиболее масштабные в России протесты против так называемого режима самоизоляции.
- Полиция задержала более ста человек, составила более 170 протоколов. Более 60 человек арестовали на 15 суток, в отношении еще 20 человек возбудили уголовные дела о хулиганстве. Десятерых участников акции приговорили к реальным срокам от 5 до 6,5 лет колонии, еще пять человек получили сроки по 3,5 года. Еще 17 задержанных ждут приговоров.
- Российские регионы нечасто отвергают важные поддержанные исполнительной властью законопроекты. Например, против поправок в Конституцию в прошлом году не проголосовал ни один регион, а против законопроекта об основах публичной власти возражения нашлись только у Татарстана.
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