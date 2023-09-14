Песков: некоторые добиваются снятия с себя санкций за "12 сребреников"

Некоторые российские предприниматели пытаются добиться снятия с себя западных санкций, "скатываясь на антироссийские позиции за 12 сребреников", и это "предатели". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя снятие ЕС санкций с нескольких российских бизнесменов. Его слова приводит "Коммерсантъ".

При этом Песков не назвал имён тех, кого он обвинил в предательстве, и, напротив, назвал тех, кто "методично отстаивает свою позицию в судах", молодцами.

Говоря о 12 сребреников, Песков, вероятно, отсылал к Библии, согласно которой, Иуда Искариот за предательство Иисуса Христа получил 30 сребреников. Песков не объяснил, почему в его представлении российские критики войны получают меньше, чем Иуда. Возможно, число "12" связано с числом апостолов (согласно Библии, Иуда входил в число двенадцати учеников Иисуса).

Накануне стало известно о продлении ЕС санкций против российских физических лиц. Из списка, однако, были исключены погибший в Украине полковник Георгий Шуваев и три бизнесмена - медиамагнат Григорий Берёзкин, бывший глава Ozon Александр Шульгин и совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов. Имел ли в виду кого-то из них Песков, неясно. Шульгин недавно выиграл суд о снятии с себя санкций, став первым российским предпринимателем, добившимся этого через суд (решение не вступило в законную силу, санкции с него формально сняты по причине их непродления). Известно, что всего иски подали около 60 частных лиц и компаний, некоторые, в частности Геннадий Тимченко, суды уже проиграли.

С публичными антивоенными заявлениями не выступал ни один из тех, с кого сняли санкции. Однако в сеть попала запись телефонного разговора предположительно Ахмедова с продюсером Иосифом Пригожиным, в котором оба собеседника ругали войну и Владимира Путина. Пригожин заявил, что разговор неаутеничный, его якобы скомпилировала нейросеть. Новость о снятии с Ахмедова санкций он прокомментировал, заявив, что, возможно, разговор скомпилировали, чтобы добиться именно этой цели. Сам Пригожин сказал, что сейчас боится разговаривать даже с деревьями.

В конце июля Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который однозначно выступил против войны. Также войну осудил бывший совладелец "Яндекса" Аркадий Волож. Он также дистанцировался от своей прежней деятельности в России, назвав себя рождённым в Казахстане израильским предпринимателем. Основатель "Еврохима" Андрей Мельниченко назвал атаки на гражданские объекты в Украине военными преступлениями, но при этом прямо не обвинил в них российских военных. С Воложа и Мельниченко ЕС санкции не снял.