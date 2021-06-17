Власти Сахалина вводят обязательную вакцинацию с 21 июня

Сахалинская область стала четвёртым российским регионом, власти которого вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова. Регион, по её словам, вышел на восьмое место в стране по уровню заболеваемости, хотя месяц назад был на 82-м. Постановление об обязательной прививке начнет действовать с 21 июня.

Сделать прививку необходимо будет людям, работающим в сферах услуг, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, транспорта, культуры, детских досуговых учреждений, а также государственным и муниципальным служащим.

Прививка будет обязательной для 60 процентов сотрудников в каждом коллективе. Как пишет Sakhalin.info, работники, отказавшиеся от вакцинации, будут отстранены от работы, вернуться к которой они смогут только после прививки.

Накануне обязательную вакцинацию от COVID-19 для 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников ввели власти Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.

Такое решение мэр Сергей Собянин объяснил "‎драматическим развитием" ситуации с коронавирусом — в столице последние две недели наблюдается резкий прирост новых больных.

Организовать прививки первым компонентом вакцины работодателям поручено не позднее 15 июля. Компаниям, которые не вакцинируют сотрудников, грозит штраф от 50 тысяч до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.



Вчера же Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам с начала нового учебного года пускать на очные занятия только тех студентов, кто привился от коронавирусной инфекции либо у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Об этом сообщает ТАСС.



Власти ещё ряда российских регионов не исключили обязательную вакцинацию работников сферы услуг. В то же время в Кремле заявили, что по всей стране её вводить не планируется.