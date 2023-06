Песни из-за стены. Артемий Троицкий учит истории

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Главный арт-персонаж семьдесят седьмого выпуска "Музыки на Свободе"​ – разрушенная уже три с лишним десятилетия назад Берлинская стена, главный символ разделения мира второй половины XX века. Увы, новое время воздвигает новые стены, поэтому выбранная рок-критиком Артемием Троицким для сегодняшнего эпизода подкаста музыка как нельзя более актуальна: она посвящена разным творческим интерпретациям Стены.

Я абсолютно не склонен к фетишизму, но если и есть на нашей планете какой-то объект, в отношении которого я испытываю своего рода одержимость, то это Берлинская стена. Я побывал по обе её стороны в июне 1989 года, буквально за несколько месяцев до славного обрушения, и этот опыт (можно даже пафосно сказать Experience) въелся в меня на всю жизнь. Сама стена с обеих сторон и вся жизнь на Востоке и на Западе Европы составляли разительный, прямо-таки убойный контраст, не в пользу Востока, разумеется. Убедительнее любой пропаганды… Спустя 10 или 12 лет, тоже в июне, я прошёл пешком за три дня весь городской участок стены, с юго-востока на северо-запад. Шёл как очарованный странник по "дороге из жёлтого кирпича", вдоль металлической полоски на асфальте, которой отмечен маршрут стены, изредка сверяясь с картой в особо запутанных местах типа Потсдамер-платц. Посетил, конечно, все музеи и скупил массу литературы и фотоальбомов. Недавно мне попался в руки замечательный диск, посвящённый 60-летию возведения Берлинской стены, выпущенный немецким архивным лейблом Bear Family. У него есть два недостатка: очень скудно представлена западногерманская сторона, а сторона восточногерманская отсутствует вовсе, хотя не сомневаюсь, что песни на данную тему и там, и там имелись… Зато американское видение стены исчерпывающее, от речи президента Джона Кеннеди до антикоммунистического рок-н-ролла Бо Диддли.



Великая Марлен Дитрих – уроженка Берлина, и там же была похоронена в 1992 году. А в 1955-м она записала с американским оркестром Уолли Стотта песню Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin, "Мой чемодан остался в Берлине". Стены тогда ещё не стояло, но город уже был разделён на зоны оккупации, и вернуться в него с одной стороны на другую было не так просто.



Пропаганда в десятилетия холодной войны велась с обеих сторон. Разница была в том, что со стороны СССР она была гораздо более масштабной и совершенно лживой. Абсурдная советская действительность давала массу поводов для иронии; характерна в этом отношении сатирическая миниатюра Russian Band Stand, представляющая воображаемый (в Советском Союзе их не было до 1980-х годов) тоталитарный хит-парад. Составили "расстрельный список" детройтские диджеи-комики Дикки Гудмен и Микки Шор, выступавшие под брендом Spenser & Spencer. Запись 1959 года.



Возведение Стены и Карибский кризис привели к пиковым значениям, напряжённость противостояния и шпиономания процветала повсюду. Нью-йоркский вокальный квинтет The Dellwoods записал в 1961 году хит “Агнес – русская девушка-шпион”. И это уже, боюсь, был не юмор.



И уж тем более душераздирающую драматичную балладу о двух влюблённых, фатально разделённых Стеной, исполнила в сопровождении оркестра Уэйна Шенклина певица Тони Фишер. В феврале 1962 года эта песня дошла в американских чартах до 37-го места.



Примерно тогда же филадельфийским джаз-оркестром Лестера Лэнина (почти Ленина…) была записана популярная инструментальная пьеса “Русская рулетка”. Как и в большинстве прочих сочинений на советскую тему (вплоть до гораздо более поздних Boney M и Pet Shop Boys), здесь использованы мелодические фрагменты из русской классики и фольклора.



Стену, как известно, снесли, отчасти превратив в музей "уличного искусства". Берлин воссоединился, стал центром европейской тусовки, и от былого трагизма в городе не осталось и следа. Тем не менее сюжет я завершу на грустной ноте, навеянной новейшими событиями, во многом перечеркнувшими свободолюбивые достижения 1980-х и вернувшими нас в ужасы войн и возможной ядерной катастрофы. Калифорнийский вокальный квартет Crown City Four, песня "Смотрите Третью мировую войну (по платному телеканалу)". Запись 1962 года. Некоторые "недодержавы" история ничему не учит.

